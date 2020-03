Team USA leidt in Nations Cup dressuur Wellington

Op het Global Dressage Festival was gisteren het eerste onderdeel van de eerste FEI Nations Cup van dit seizoen. Het Amerikaanse team heeft, dankzij een uitstekend resultaat van Steffen Peters en Suppenkasper, na de Grand Prix en Prix St.Georges, een nipte voorsprong genomen op Canada. Peters won de Grand Prix unaniem op de zoon van Spielberg met 75.870%.

In de eerste Nations Cup wedstrijd mogen de landenteams uit zowel Zware Tour als Lichte Tour combinaties bestaan. De Amerikanen met alleen Grand Prix-ruiters hebben na het eerste onderdeel 217.131 punten verzameld. Ook het Canadese team had enkel GP-ruiters aan de start en kwamen na de Grand Prix uit op 217.109.

Steffen Peters won de Grand Prix unaniem op Suppenkasper met 75.870%. De Deense Agnete Kirk Thinggaard kwam met Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) op de tweede plek met 72.739%. Op de plaatsen drie tot en met zes volgden de Canadese combinaties Brittany Fraser-Beaulieu op de Tango-zoon All In (72.435%), Lindsay Kellock op Sebastien (v. Sandro Hit) (70.500%), Megan Lane met de Rousseau-zoon Zodiac MW (69.674%) en Naima Moreira Laliberte met de tweede Sandro Hit-nakomeling Statesman (69.283%).

Het Deense team staat in de landenwedstrijd op de derde plaats. Naast Agnete Kirk Thinggaard zorgden Carina Nevermann Torup met Quinto (v. Quaterback) en Rikke Poulsen met Furstentanz (v. Fürstenball OLD) met een eerste en een tweede plaats in de Lichte Tour voor een goed resultaat.

Vandaag staan de Inter I en de Special op het programma.

Bron Horses.nl