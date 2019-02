Teamchallenge initiatief in Noord-Nederland

Om het teamgevoel van vroeger terug te brengen hebben vijf enthousiaste dressuuramazones de handen ineen geslagen en de Data B Teamchallenge Noord-Nederland bedacht. Er zijn drie selectiewedstrijden waaraan teams, bestaande uit vier leden, aan deel kunnen nemen. De klassen kunnen variëren van B tot en met ZZ-Licht. De beste teams kwalificeren zich voor de finale.

“Vroeger gingen verenigingen samen met één vrachtwagen een hele dag op concours. Toen keek iedereen naar elkaars proefje”, schrijft de organisatie. “Natuurlijk hebben we niet de illusie dat iedereen weer op één vrachtwagen komt, maar dat de ruiters als één team wel naar het best mogelijke resultaat streven en wedstrijden weer wat meer sfeer krijgen.”

Concept

In de selectiewedstrijden rijden alle vier de teamleden twee individuele proeven, waarvan de eerste proef als selectieproef telt. Vervolgens tellen de beste twee resultaten voor het teamresultaat. De finale wordt verreden in de vorm van een kür op muziek. De wedstrijden worden zoals de naam al doet vermoeden georganiseerd in het noorden: Tolbert is the place to be.

Bron: Persbericht