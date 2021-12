Terugkijken: Winnende kür Charlotte Dujardin en Gio in Londen

Met een persoonlijk record voor Gio van 89.04% won Charlotte Dujardin gisteravond de Wereldbekerkür in London Olympia. Het was het laatste opreden van Dujardin en de zoon van Apache, 'Pumpkin' gaat naar zijn nieuwe amazone Annabelle Pidgley. Dujardin: "Hij is echt het meest geweldige paard. Wat een legende."

Dujardin was opgetogen over haar prestaties met Gio. “Ik heb net het meest ongelooflijke jaar achter de rug,” zei ze over haar team- en individuele bronzen medailles op de Olympische Spelen en individueel brons en teamzilver op Hagen. “Hij is echt het meest geweldige paard. Wat een legende.” Het was ook de ideale plek om haar topprestatie met Gio te leveren. “Er gaat niets boven thuis rijden en het thuispubliek dat je aanmoedigt!” voegde Dujardin eraan toe.

Dujardin’s mentor, Carl Hester, zei: “Hij is een geweldig paard dat alles geeft.” Hester kan zich ontspannen als Dujardin in de ring is, omdat hij weet hoe uiterst bekwaam en betrouwbaar ze is. Ze laat haar extreem moeilijke programma’s er gemakkelijk uitzien, “en het paard reageert zo mooi.”

Kijk hier de winnende kür terug:

Bron FEI