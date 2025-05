Tessa Kole wint YR kür in Lier, Anniek van Dulst tweede

Nadat het youngriderteam eerder dit weekend al de landenwedstrijd op CDIO Lier won, was er voor twee teamleden opnieuw succes in de Belgische dressuurring zondag. Tessa Kole won op Hexagon's Nachtwacht (v. Everdale) de kür op muziek. Kole scoorde 76.92% gemiddeld en werd unaniem door de jury bovenaan geplaatst. Anniek van Dulst was met My First Choice Dutopia (v. First Choice) tweede.