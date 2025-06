Tessa van Hemert wint YR kür Jardy

Op het CDI in Jardy heeft youngrider Tessa van Hemert de kür op muziek gewonnen. Met haar NRPS-ruin Sir Brightling (v. Bright Speed) reed de Nederlandse naar 70.933%. Daarmee scoorde de amazone een hattrick op het dressuurconcours: ze won ook de individuele proef en de landenproef.

In de kür op muziek op Intermédiaire I niveau is Stefan Passchier met Monty H (v. Indian Rock) derde geworden. Deze rubriek werd gewonnen door de Indiase Hriday Chheda met Dono di Maggio OLD (v. Dimaggio). Dit paard liep eerder Grand Prix, onder onder meer Emile Faury.

GPS

De Grand Prix Spécial ging deze zondag naar de Duitse amazone Leonie Krull met Sternenwanderer (v. Lord Loxley). Zij scoorde 68.106%. Kebie van der Heijden werd met Jackpot (v. Everdale) vierde en Tosca Visser van der Meulen reed met Jackson (v. Johnson) naar de vijfde plaats.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl