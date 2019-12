Thaise Arinadtha Chavatanont wint medailles in eventing en dressuur

De eerste Aziatische kampioenschappen die afgelopen week in Pattaya, Thailand, werden gehouden, werd een groot succes voor thuisamazone Arinadtha Chavatanont. De Thaise won individueel en team goud in het eventing met Tzar of Her Dreams (v. Volchebnik xx). Daarnaast was er voor haar ook team goud met de KWPN'er Clapton C (v. Jazz) in de dressuur en brons in de kür op muziek.

In het eventing reed Arinadtha Chavatanont een sterke dressuurproef met Tzar of her Dreams en begon met 31.8 en een derde plek aan de 2*-cross. De leerlinge van Maxime Livio bleef in de cross en ook in het springen foutloos en eindigde de wedstrijd met goud op haar dressuurscore. Chavatanont hield Patrick Lam uit Hong Kong achter zich die fouten kreeg in het springen. Haar teamgenoot Korntawat Samran, die na de dressuur aan de leiding ging, bleef door springfouten steken op de derde plaats. De Thaise bezorgde tevens haar team de gouden medaille.

Teamgoud in dressuur

Met teamgenoten Pakjira Thongpakdi, HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya en Apisada Bannagijsophon kreeg Arinadtha Chavatanont ook de gouden teammedaille in de dressuur omgehangen. Met Clapton C reed Chavatanont het beste resultaat in de Prix St.Georges (67.265%). Maar ook Thongpakdi leverde met een score van 67.088% op Hispania 7 (v. Hofrat) een flinke bijdrage aan het team goud.

Taipei met KWPN’ers

Taipei werd met het team tweede op zeven punten achterstand. Het team bestond uit drie amazones met KWPN’ers namelijk Vivian Cheng met Cerise (v. Santano), Chia-Hui Lai op Barrichello (v. Quite Easy) en Janise S.H.Lu met Urban Legend (v. 00 Seven).

Brons in kür

In de individuele strijd pakte Dongheon Nam uit Korea twee gouden medailles met zijn paard First Edition 9 (v. Fiano). In de kür op muziek voegde Arinadtha Chavatanont haar vierde medaille toe aan haar reeks.

Bron FEI