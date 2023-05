Thalia Rockx: ‘Er zit nog super veel rek in’

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie was vrijdag te gast bij manege De Molenheide in Schijndel waar PSV Klavertje Vier de derde competitiewedstrijd organiseerde. De kopgroepen reden fraaie scores bijeen waarbij Geert-Jan Raateland bovenaan stond in de Grand Prix. Thalia Rockx was de beste in de U25 en in de Prix St. Georges ging de zege naar Marieke van der Putten.

Naast haar overwinning in de U25 met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) mocht Thalia Rockx in de senioren Grand Prix met Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) de derde prijs in ontvangst nemen. “Met Golden Dancer ben ik momenteel gefocust om steeds beter de proef door de komen. Vooral in de galop had ik vandaag het gevoel dat ik het steeds beter voor elkaar begin te krijgen. We hadden twee grote fouten in de piaffe en passage wat veel punten koste. Dat is een kwestie van tijd, kracht en routine opdoen. Golden Dancer is nog groen op dit niveau maar liet ook hele goede dingen zien dus ik ben zeker tevreden. Er zit nog super veel rek in”, vertelt Thalia Rockx die ook blij is met haar proef met Gerda Nova de La Fazenda. “We hadden geen grote fouten en ik ben eigenlijk heel tevreden met Gerda. Het zit nog in een stukje afwerking maar voor mijn gevoel zit het in de grote lijnen wel goed. Ik zit nu in de fase waarin ik probeer stappen te maken. Dat is een beetje uitproberen maar dat hoort bij het proces. We hadden een paar kleine dingetjes die wat mooier konden maar ik ben ook harstikke blij met Gerda.”

Ervaring opdoen

Thalia Rockx, lid van het KNHS Talententeam, kiest er bewust om zowel in de U25 als in de Grand Prix uit te komen. “Ik denk dat het voor mezelf goed is om verschillende proeven op Grand Prix-niveau te rijden. Nu heb ik de leeftijd voor de U25 maar daar komt ook ooit een eind aan. Ik probeer ervaring op te doen in verschillende proeven met verschillende paarden”, vervolgt Rockx die zich nu gaat richten op de observaties voor het Europees kampioenschap U25. “Het zou super zijn als ik naar het EK mag maar anders train ik gewoon lekker door. Het is een sterke groep maar ik doe mijn best en ga er voor.”

Finale Indoor Friesland

Bij de finale vorig jaar van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie leverde Thalia Rockx een knappe prestatie. Toen won ze zowel de U25 als de Grand Prix. Dit jaar hoopt de amazone er ook weer bij te zijn. “Als het in de planning past en ik genoeg competitiewedstrijden kan rijden, ben ik er zeker weer bij. Ik vind het een super initiatief dat Roelofsen dit organiseert. Het was super leuk om de finale op Indoor Friesland te mogen rijden en ook dit jaar wil ik er zeker voor gaan.”

In de U25 ging de tweede prijs naar Emily Bradshaw met haar Apache-nazaat Enjoy. Evelien Huberts maakte met Alonso (v. Olivi) de top drie compleet.

Raateland bovenaan in Grand Prix

Na zijn overwinning bij de eerste competitiewedstrijd in Vragender was Geert-Jan Raateland ook vandaag de beste in de Grand Prix. Met VMF Chardonnay (v. Westpoint) scoorde hij 70,870% en bleef daarmee voor op Jeanine Nieuwenhuis. Zij noteerde met Jack Black WW (v. Hofrat) de tweede 70+ score van 70,109%.

Marieke van der Putten voert sterke PSG-groep aan

In de grote groep Prix St. Georges, waarin ruim 25 combinaties aan de start kwamen, scoorde de top drie boven de 72%. Marieke van der Putten was met Zantana (v. Zonik) de beste met 73,824%. Daar deed Renate van Uytert-van Vliet niet heel veel voor onder. Zij reed In Style (v. Eye Catcher) naar 73,186%. De derde die over de 72% ging was Dominique Filion. Zij reed The Boss (v. Boston) naar 72,059% en werd daarmee derde.

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Schijndel

Grand Prix:

1 Geert-Jan Raateland (’s-Gravenzande), VMF Chardonnay (v. Westpoint) 70,870%

2 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Jack Black WW (v. Hofrat) 70,109%

3 Thalia Rockx (Roosendaal), Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) 69,928%

U25:

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) 68,504%

2 Emily Bradshaw (Hunsel), Enjoy (v. Apache) 66,453%

3 Evelien Huberts (Beers), Alonso (v. Olivi) 63,462%

Prix St. Georges:

1 Marieke van der Putten (Groesbeek), Zantana (v. Zonik) 73,824%

2 Renate van Uytert-van Vliet (Heerewaarden), In Style (v. Eye Catcher) 73,186%

3 Dominique Filion (Roosendaal), The Boss (v. Boston) 72,059%

Bron KNHS