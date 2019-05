Thalia Rockx kaapt Young Rider-titel weg voor neus van Daphne van Peperstraten

Met een mooie foutloze kür won Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) niet alleen de dagprijs, maar ook het Nederlands Kampioenschap Young Riders. Ze kaapte de titel weg voor de neus van Daphne van Peperstraten die in haar nieuwe kür met Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) enkele foutjes opliep en haar leidende positie moest afstaan. Van Peperstraten kreeg het zilver omgehangen. De bronzen medaille ging naar Zwebe van Zwambagt met Fyeo (United x Jazz).

Thalia Rockx liet met de ervaren, zeventienjarige Verdi de la Fazenda een mooi kür zien. Het paard heeft veel kwaliteit in de verzameling en scoorde dan ook hoge punten bijvoorbeeld de pirouettes. Het leverde 76.075% op en een eerste plaats in de kür op muziek. Met die mooie score verdiende de amazone vervolgens ook het Nederlands kampioenschap. “Ik had het nooit verwacht”, zei Rockx na afloop, “ik ben zo blij!!!”

Foutjes kosten Van Peperstraten goud

Rockx legde zo de druk bij Daphne van Peperstraten die met Greenpoint’s Cupido als laatste in de ring kwam. Van Peperstraten debuteerde met een nieuwe kür en kreeg te maken met spanning bij haar Johnson-zoon. In de moeilijke kür kwam al direct in het begin een fout in de linker pirouette die ze later nog een keer over kon doen. Ook kreeg Van Peperstraten nog foutjes in de series die haar de nodige punten kosten. Met 72.35% werd Van Peperstraten vijfde in de kür en verloor in het klassement de eerste plaats aan Thalia Rockx.

Brons voor Van Zwambagt

De bronzen medaille ging naar de sterk rijdende Febe van Zwambagt en de elegante United-zoon Fyeo. De stalamazone van Stal Van Silfhout liet een mooie kür zien met moeilijke onderdelen. De combinatie van galopuitstrekken – pirouette – wisselserie leverde twee keer hoge punten op. Ook de draf-appuyementen scoorden hoog. 75.95% en een tweede plaats in de kür was het resultaat voor Van Zwambagt. Het bracht haar de bronzen medaille.

