Thalia Rockx en de zelfgefokte Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov) hebben in St-Truiden de tweede plaats behaald in de CDI3* U25 kür op muziek. Met de prachtige score van 72,730% sloten ze aan achter de Deense Karoline Rohmann en Jakas Don Louvre (Blue Hors Don Romantic).

Ook de derde plaats was voor een Deense: Caroline T. Elsner met Alskenz Firfod (v. Zardin Firfod). Rockx was de enige Nederlandse in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl