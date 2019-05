Thalia Rockx vol emotie: ‘Ik had het ook echt niet verwacht!’

Niet de gedoodverfde favoriete Daphne van Peperstraten, maar regerend kampioene en KNHS Talententeamlid Thalia Rockx won de nationale titel bij de Young Riders op het NK Dressuur. Daarmee prolongeerde Thalia haar titel die ze vorig jaar ook in Ermelo behaalde. Toen was de titelstrijd in juli een week na het EK. Van Peperstraten won zilver in haar eerste jaar in deze leeftijdscategorie en brons was voor Febe van Zwambagt.

Rockx is op dreef dit NK, waarin ze met twee paarden aan start kwam. In de eerste proef eindigde ze met Verdi de la Fazenda als tweede en met Gerda Nova de la Fazenda als zevende. Gisteren won ze de kleine finale en vandaag voegde ze daar de titel aan toe met Verdi de la Fazenda.

‘Ik heb gewoon fijn mijn ding gedaan’

“Zo blij”, laat Thalia vol emotie weten. “Ik had het ook echt niet verwacht! Ik heb gewoon fijn mijn ding gedaan. Dat het zo goed uitpakt is natuurlijk heel mooi. Het volgende doel is de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup en daarna de laatste observatiewedstrijd in Exloo. Ik ga lekker trainen. We doen ons best en dan zien we wel hoe het op het EK gaat.

‘Een hele mooie plek’

“Allereerst ben ik natuurlijk hartstikke blij met het zilver. Een hele mooie plek. Ik ben heel blij met het gevoel wat Cupido me deze week heeft gegeven. We hebben heel veel winst behaald in de proeven”, laat Daphne van Peperstraten na de prijsuitreiking weten. Toch is er ook de teleurstelling. “Vandaag baalde ik heel erg van de fouten die we maakten. We hadden denk ik net te veel spanning, waardoor het in de proef niet helemaal uitkwam. Dan zijn dat hele dure fouten Gelukkig konden we door de ruime voorsprong van de eerste dag nog een mooie zilveren plek behalen.”

Brons voor van Zwambagt

Febe van Zwambagt reed zich met een hele sterke finaleproef op het podium met Fyeo, de nakomeling van United. “Heel blij”, roept ze met een grote glimlach.

Bron: KNHS/Horses.nl