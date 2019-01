Thalia Rockx: ‘Wedstrijdritme krijgen is heel belangrijk’

Thalia Rockx is goed van start gegaan in het nieuwe jaar. Op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel bracht ze haar twee achtjarige paarden aan start in de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I en kon huiswaarts keren met de eerste en tweede prijs. Met de Romanov-dochter Gerda Nova de la Fazenda kwam ze uit op 70,96%, met de Bretton Woods-zoon Golden Dancer de la Fazenda scoorde ze 69,27%.

“Met beide paarden had ik een heel fijn gevoel. Ze worden steeds meer bevestigd op dit niveau, einde vorig jaar heb ik met hen de overstap van de junioren naar de young riders gemaakt. Met Gerda had ik vooral een heel fijn gevoel in de pirouettes, daar kreeg ik ook een acht voor. Verder kregen we een hele reeks aan 7,5-en en zevens, met hier en daar nog wat ruimte voor verbetering. De juryleden waren ook heel tevreden en ik kreeg leuk commentaar: ‘Heerlijk voorgesteld, ga zo door'”.

Speciaal

Met haar andere troef scoorde Rockx vooral goed met het uitstreken, waar ze enkele achten voor kreeg. “Golden Dancer is een heel lief, heel groot paard. Hij heeft daardoor wat meer tijd nodig, maar hij is wel heel speciaal voor me. Gerda overigens ook, die werkt net zoals Golden Dancer altijd mee en zet altijd haar beste beentje voor.”

Strakkere proef

De jonge amazone wil zich de komende periode vooral richten op het verkrijgen van meer wedstrijdritme. “Het seizoen is natuurlijk pas van start gegaan en ik wil vooral meer ervaring krijgen. Echt op ieder punt gaan letten, strak op de letter rijden en mijn proef in grote lijnen nog meer perfectioneren. Daarnaast vind ik het belangrijk om ook aan mezelf te werken en verder te ontwikkelen, maar met behoudt van het plezier.”

Kooijman derde

In de Lichte Tour mocht Stephanie Kooijman de derde prijs in ontvangst nemen. Met Vivaldi-zoon Dibert L behaalde ze 67,35% en verwees Valeria Yunaeva met Amazing LM (v. Krack C) daarmee naar de vierde plaats. De bruine hengst werd voorheen internationaal uitgebracht door de Russische amazone Maria Gorbacheva.

Lees ook: Annemijn Boogaard: ‘Soms vergeet ik om te blijven rijden’

Bron: Horses.nl