De driesterren kür op muziek in Le Mans is gewonnen door de Franse Nicole Favereau met Ginsengue (v. Welt Hit II). Het duo scoorde 74,980%. Dat was slechts 0,40% meer dan Thamar Zweistra, die met El Macho Malo (v. Jazz) door drie van de vijf juryleden op de eerste plaats werd gezet.