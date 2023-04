Thamar Zweistra: ‘Het ging heel fijn!’

Thamar Zweistra is in Omaha op een mooie vijfde plaats geëindigd in de FEI Wereldbekerfinale dressuur. Niet eerder eindigde de Zeeuwse zo hoog in een internationaal kampioenschap. Een prestatie van formaat, die het ontbreken van de TeamNL-amazones Dinja van Liere en Marieke van der Putten toch wat goedmaakte. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl won haar tweede wereldbeker op rij.

“Het ging heel fijn”, is de eerste reactie van Thamar Zweistra. “De 78.205 procent is een hoge score, net geen persoonlijk record. Ik had liever nog 80 procent gehaald, maar dan had ik wat minder foutjes moeten maken. Het duurde even totdat Hexagon’s Ich Weiss ontspande aan het begin van de Kür. Normaal heeft hij niet zo veel last van spanning. Maar dat duurde iets langer dan ik verwacht had. Zodra hij de spanning kwijt was, was hij er echt weer. Daar was ik best trots op. Het was jammer dat in mijn eerste serie om de twee galoppassen er een klein foutje in sloop. Mijn pirouettes voelden heel stoer aan.”

De 78.205 procent en het sterke optreden van Thamar en haar stoere paard, dat nog jong is, leverde een prachtige vijfde plaats op achter vier wereldtoppers. Een prestatie van formaat voor de amazone uit Schore.

‘De Amerikanen zijn heel enthousiast’

Het publiek in Omaha liet zich niet onbetuigd en beloonde de prestaties van de ruiters al met applaus tijdens de Kür op Muziek. “De Amerikanen zijn heel enthousiast. Dat maakt het mooi en leuk. Voor ons en voor het publiek”, aldus Zweistra, die in Omaha haar tweede wereldbekerfinale reed. Vorig jaar in Leipzig eindigde ze met de nu tienjarige schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss op de elfde plaats. Een sterke verbetering voor de combinatie die vorig jaar op het WK in Herning bijdroeg aan de vijfde plaats van het team, dat zorgde voor een Olympisch ticket voor Parijs.

Koliekverschijnselen

Marieke van der Putten had zich haar eerste wereldbekerfinale vast anders voorgesteld nadat ze haar Deense ruin Torveslettens Titanium RS2 moet terugtrekken voor de Kür op Muziek, nadat de zoon van Totilas lichte koliekverschijnselen had. Net als voor Dinja van Liere een enorme teleurstelling voor Van der Putten. Woensdag eindigde Van der Putten met Torveslettens Titanium RS2 op de achtste plaats in de Grand Prix.

Niet ‘fit to compete’

Dinja van Liere, de nummer 1 amazone van TeamNL en vooraf kandidate voor een podiumplaats, moest woensdag voorafgaand aan de Grand Prix haar toppaard Hermes N.O.P. terugtrekken nadat de hengst niet ‘fit to compete’ was. “Ik ben er uiteraard wel helemaal kapot van”, vertelt de amazone twee dagen later. “Natuurlijk hadden we hier graag laten zien wat we kunnen en om dan helemaal naar Amerika te vliegen met hem om niet te kunnen starten is echt verschrikkelijk. Hermès N.O.P. lijkt nu alweer wat opgeknapt te zijn en oogt alweer veel frisser en fitter gelukkig! Maar we gaan het eerst even rustig aan doen met hem. Hij heeft toch best wat grote wedstrijden gelopen en hij mag nu echt even rustig aan doen. En dan kijken we daarna wel weer wat de volgende wedstrijd gaat worden, eerst geven we hem alle tijd om te herstellen!”

Tweede wereldbeker op rij

Jessica von Bredow-Werndl veroverde met haar merrie TSF Dalera BB haar tweede wereldbeker op rij. Verrassend was het zilver voor de Deense Nanna Skodborg Merrald en de imponerende ruin Blue Hors Zepter, die ze pas in hun derde wedstrijd reed. Het brons ging naar Isabell Werth en DSP Quantaz.

Klik hier voor de volledige uitslag van de Kür op Muziek

Bron KNHS