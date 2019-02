Thamar Zweistra komt Friederike Hahn weer niet voorbij

Op CDI Neumünster moest vanmorgen Thamar Zweistra weer Friederike Hahn voor laten gaan in de Lichte Tour. Gisteren ging de Prix St.Georges al naar de Duitse en in de kür op muziek was Hahn op Die Fürstin (v. Don Romantic) opnieuw de beste met 76.250%. De mooie kür van Zweistra met de Jazz-dochter Erina werd beloond met 73.708%. Petra van Esch eindigde met Fifty Fifty (v. Florencio) weer de vierde positie.

De kür van Thamar Zweistra verliep goed. De elegante en sterk bewegende Erina kreeg hoge punten voor onder meer de draf en galop appuyementen. Ook de uitgestrekte galop leverde achtten op. Met twee tweede en een derde plaats van de juryleden kwam Zweistra uit op de tweede plaats met 73.708%.

Friederike Hahn was met Die Fürstin, die vorig jaar de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Hagen won, in de kür oppermachtig. De hoge punten in het galop gedeelte brachten de Duitse de unanieme overwinning met 76.250%. Voor de wisselseries om de twee en drie sprongen scoorde de Duitse uitsluitend achtten.

Achter Zweistra werd Joanna Allmeling uit Duitsland met Romario 57 (v. Romancero H) derde met 73.292%. Petra van Esch reed in haar internationale debuut met haar eigen fokproduct, de NRPS’er Fifty Fifty, 71.750% bij elkaar.

Bron Horses.nl