Thamar Zweistra: ‘Niet gedacht dat het door zou gaan’

Thamar Zweistra reed in Salzburg bij de Wereldbekerwedstrijd met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson TN) naar een prachtige zevende plaats. Het puntentotaal van 77.875% was hun één na beste internationale score ooit. "Hij is super in vorm" vertelt de amazone aan Omroep Zeeland. Zweistra staat momenteel vijfde in het Wereldbekerklassement van West Europa.

“Het was superfijn dat we eindelijk weer ergens naar toe mochten. Deze wedstrijd stond gepland voor begin december en als ik eerlijk ben, had ik gedacht dat hij nu ook niet door zou gaan.” Zweistra vertelt dat het “heel leeg” is om onder zware coronamaatregelen een dergelijk concours te rijden. “Ook moest ik natuurlijk een negatieve test aantonen bij aankomst en heeft iedereen overal mondkapjes op.”

‘Steeds beter’

De combinatie moest in Oostenrijk wel een beetje in het wedstrijdritme komen. “Het ging gedurende de dagen steeds beter. Op de eerste dag liep ik nog wel tegen een aantal dingen aan. Over mijn laatste proef, de kür op muziek, was ik heel tevreden. Hexagon’s Double Dutch is echt super in vorm. Daarom is het ook extra zonde dat we veel moeten wachten en trainen in plaats van wedstrijden rijden.”

Bron: Omroep Zeeland / Horses.nl