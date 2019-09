Thamar Zweistra tweede met Erina in PSG Fót

Op de eerste dag van het CDI in het Hongaarse Fót stuurde Thamar Zweistra haar Jazz-merrie Erina naar een tweede plaats in de Prix St.Georges. De combinatie liep 68.471% bij elkaar. De Russische Elena Sidneva won de wedstrijd op Sacura (v. San Amour) met 69.588%.

Op de subtopwedstrijden heeft Thamar Zweistra al met de tienjarige Jazz-dochter Erina gedebuteerd in de Inter II. Maar, zoals Zweistra eerder aan Horses vertelde, wil ze internationaal nog niet de overstap naar de Zware Tour maken. “De Lichte Tour is echt haar specialiteit. Ze kan fantastisch uitstrekken en gaat met heel veel kracht door de zijgangen. Ze moet het Grand Prix-werk in haar hoofd nog leren verwerken en we gaan verder oefenen om dat op z’n plek te laten vallen. Internationaal wil ik haar nog in de Lichte Tour meenemen en daarnaast nationaal een beetje verder oefenen in de Inter II”, aldus de Zeeuwse amazone.

In mei was Thamar Zweistra nog in Hongarije en was ze met Erina oppermachtig in de Lichte Tour met drie overwinningen. Nu begon ze gisteren in Fót met een tweede plaats met 68.471% in de Prix. Ze moest alleen de Russische Elena Sidneva voorlaten gaan die debuteerde met de zevenjarige Hannoveraanse merrie Sacura.

Vandaag rijdt Thamar Zweistra de Grand Prix voor wereldbeker kwalificatie met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson).

