Thamar Zweistra vierde in wereldbeker GP Budapest

Gisteravond reden de dressuurruiters hun verkorte Grand Prix in de wereldbekeromloop in Budapest. Thamar Zweistra en Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) werden vierde in de door Patrik Kittel met Delaunay OLD (v. Dr. Doolittle) gewonnen proef. In de 3* Grand Prix was er een unanieme zege voor Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas).

Budapest is voor Thamar Zweistra het eerste wereldbekerstation van dit seizoen. Met Heaxgon’s Ich Weiss scoorde de Zeeuwse amazone 70.579% in de verkorte GP wat goed was voor de vierde plaats. Zweistra kreeg te maken met een wisselende waardering voor haar zonder fouten gereden proef. Twee juryleden zagen haar op de tweede plaats, de andere drie zetten haar op de vierde plaats.

Patrik Kittel won de GP op Delaunay met 72.632%. Hij bleef zijn landgenote Antonia Ramel net voor. Ramel scoorde met Curiosity (v. Clinsmann) 72%. De derde plaats ging naar Patriks vrouw Lyndal Oatley met de KWPN’er Eros (v. Sir Oldenburg) met 70.947%.

Rath en Thiago beste in 3* GP

In de Grand Prix van de 3*-wedstrijd won Matthias Alexander Rath ruim op de Totilas-zoon Thiago GS met 72.152%. De Duitser was de enige die boven de 70% scoorde. Nikolett Szalai uit Hongarije werd tweede met Willy the Hit (v. Wolkenstein II) met 67.457%.

