Therese Nilshagen wint met La Vie inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Op Pferd International in München werd vanmorgen de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal verreden. Met een percentage van 73.219% won Therese Nilshagen de St. Georg Special met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde La Vie (Livaldon x Scolari). Achter de Zweedse amazone eindigde Laura Strobel als tweede op Diamond of Eternity GV (Diamond Hit x August der Starke) met 71.073%.

Een maand geleden maakte Therese Nilshagen in Hagen haar internationale debuut met de achtjarige Hannoveraner La Vie. Daar scoorde de amazone van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen 73.794% met de hengst. In München was het net iets minder met 73.219% maar wel goed genoeg voor de overwinning. La Vie scoorde hoog voor de draf en galop versterkingen. Een fout in de wisselserie om de drie drukte de score.

Laura Strobel is in München goed opdreef met de paarden van Sissi Max-Theurer. Met het fokprodukt van Max-Theurer zelf, Diamond of Eternity GV, werd Strobel tweede met 71.073%. De gelijkmatig gereden proef werd wat wisselend beoordeeld door de juryleden met een eerste plaats bij het jurylid op M tot een vijfde bij B.

Victoria Nielsen stuurde de zevenjarige merrie Prinzessin Paula 5 (Fürsten-Look x Diamond Hit) naar de derde plaats met 70.585%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl