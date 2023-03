Therese Nilshagen wint CDI4* Grand Prix Lier, Karen Nijvelt beste Nederlander

Therese Nilshagen reed haar toppaard Dante Weltino OLD (v. Danone) naar de winnende score van bijna 76% in de CDI4* Grand Prix van Lier. Nilshagen werd dicht op de hielen gezeten door landgenote Juliette Ramel, die tweede werd. Karen Nijvelt tekende voor het beste Nederlandse resultaat en werd met dik 70% achtste.

Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD kregen hoge cijfers voor de galoptour, waar meerdere negens voor werden uitgedeeld. De Grand Prix was vrijwel vlekkeloos en leverde dan ook het winnende resultaat van 75.544% op. Het had niet veel gescheeld of landgenote Juliette Ramel had de Grand Prix gewonnen. Ramel begon wat rommelig aan haar proef met Buriel K.H. (v. Osmium) maar herstelde dit al snel. De score kwam uit op 75.239%, wat goed was voor een tweede plaats. Dorothee Schneider maakte het podium compleet. De Duitse amazone reed Sisters Act Mt OLD (v. Sandro Hit) naar de derde score van 73.609%. Karen Nijvelt tekende vandaag voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone stuurde Elysias (v. Jazz) met 70.457% naar de achtste plaats.

