Ticket voor finale Nürnberger Burg Pokal naar Ingrid Klimke

Na de overwinning in de Grand Prix schrijft Ingrid Klimke ook de Prix st. Georges op haar naam. Deze keer met Equitana's Firlefranz, de zoon van Franziskus (v. Fidertanz) die we net de GP zagen winnen. Hiermee is ze verzekerd van een finaleplek bij de Nürnberger Burg Pokal. Klimke had in Hagen dit voorjaar al geprobeerd om de finale ticket binnen te halen, maar dat mislukte toen.

Als driejarige kwam Firlefranz bij Klimke op stal en in 2017 kwam hij voor het eerst op een concours. Vandaag scoorden ze 75,293% en wonnen daarmee de rubriek en het startbewijs voor de Nürnberger Burg Pokal. Plek twee was een ex equo met 74,024% voor Daniel Bachmann Andersen met Caracciola MT (v. Chin Champ) en Rose Oatley met Rock Revolution (v. Rock Forever). Andersen kreeg de springgefokte hengst in januari dit jaar onder het zadel.

Na de proef van gisteren stond Klimke bovenaan, Andersen als tweede en Oatley derde.

Bekijk hier alle uitslagen.