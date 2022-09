Timna Valenta-Zach Oostenrijks ZT dressuurkampioene met KWPN’er Farant

De Oostenrijkse kampioenschappen dressuur in de Zware Tour kende een uiterst spannende finale. Timna Valenta-Zach pakte afgelopen weekend de titel met haar Spielberg-zoon Farant na de winst in de kür met 0,02 procent voor de Grand Prix-winnaar Stefan Lehfellner met Abegglen FH NRW (v. Ampère). Brons ging naar Anna Kleindienst-Jilly met Done for fun (v. Dancier).

Stefan Lehfellner vormt nog niet lang een combinatie met de Ampere-zoon Abegglen. Hij nam dit jaar de teugels over van zijn vriendin Victoria Max-Theurer. De twaalfjarige ruin, voormalig premiehengst in Westfalen, was in 2020 door de Max-Theurers aangeschaft als Olympische hoop voor Victoria. Maar de Spelen in Tokio gingen voor het paar niet door omdat het paard gebitsproblemen had.

Lange wedstrijdpauze

In maart dit jaar startte Stefan Lehfellner het paard voor het eerst in Ankum. Op de Oostenrijkse kampioenschappen won het nieuw gevormde paar de Grand Prix met 73.50%. In de kür werd het percentage 77.85%. Daarmee liep hij de titel mis met 0,02%. “Abegglen was gewoon niet fit genoeg om drie dagen achter elkaar voluit te gaan na een lange wedstrijdpauze. Hij gaf echt alles in de ring, het was onze eerste Grand Prix samen, onze eerste kür”, aldus Lehfellner.

Jonny Hilberath

Met een sterk gereden kür ging Timna Valenta-Zach met de Spielberg-zoon Farant Lehfellner voorbij en pakte de titel. Valenta had in de Grand Prix een score van 72.22%. Ze won de kür met 79.15%. Timna Valenta, die begin mei beviel van een zoon, was erg gelukkig met de titel: “Ik ben ongelooflijk blij, voor mijn paard, voor mijn hele team! Het feit dat Johnny (de Duitse coach Jonny Hilberath) hier was om me te trainen was helemaal top!”

Het brons was voor Anna Kleindienst-Jilly met de Hannoveraan Done for fun. De amazone scoorde 71.60% in de Grand Prix en 76.025% in de kür.

Bron Oeps.at