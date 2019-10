Tinne Vilhelmsons Don Auriello met welverdiend pensioen

Bijna tien jaar was Don Auriello (v. Don Davidoff) met zijn Zweedse amazone Tinne Vilhelmson niet weg te denken in de internationale dressuurring. Het paar was twee keer op de Olympische Spelen, wereldruiterspelen en de Europese kampioenschappen actief. Ook bereikte Vilhelmson vijf keer de finale van de wereldbeker met de Hannoveraan. Op het CDI-W in Stockholm, begin december, neemt de zeventien jarige ruin afscheid van de sport.

Don Auriello, in 2002 geboren bij de Duitse fokker Joachim Poppe in Harsefeld, heeft veel betekend voor de carrière van Tinne Vilhelmson. Jarenlang was het paar de nummer één van de Zweedse dressuur. Nadat de zoon van Don Davidoff in Duitsland onder meer het Bundeschampionat en het WK in Verden had gelopen, vertrok hij in 2010 naar Zweden en kwam hij in het bezit van de Lövsta Stuteri.

Twee keer Olympische Spelen

Tinne Vilhelmson, werkzaam op de Lövsta Stuteri, nam de opleiding van ‘Anton’ ter hand en verscheen in 2011 voor het eerst in de internationale piste. Het jaar erop was Vilhelmson met Anton een opvallende verschijning op de Olympische Spelen waar ze individueel elfde werden en vijfde met het team. Ook in Rio was het paar er weer bij. Toen was het weer vijfde met het team en individueel achtste.

Kür specialist

Ook op de wereldruiterspelen in Caen en vorig jaar in Tryon kwam het duo voor Zweden in actie en op twee EK’s, die in Aken en in Herning. Het rijden van de kür was het specialisme van Vilhelmson en Don Auriello. Vijf keer deden ze mee aan de wereldbekerfinale, met als beste resultaat de tweede plek in 2016 in Gothenburg. Meer dan tien keer wist het paar op verschillende CDI’s de kür te winnen, onder meer in 2015 in Aken waar Vilhelmson Isabell Werth versloeg.

‘Het was een droom om Anton te rijden’

“Antons charme en zijn instelling zijn uniek! Ik kon altijd van hem op hem rekenen, en hij wilde alles goed voor me doen”, schreef Vilhelmson op de website van Lövsta Stuteri. “Hij hield ervan om in de schijnwerpers te staan, hoe meer applaus hij kreeg, hoe trotser hij werd. Het was een droom een paard als Anton te rijden.”

Het laatste optreden van Vilhelson en Don Auriello was in de wereldbekerfinale in Gothenburg in april. Op 1 december neemt hij officieel afscheid van de sport op de Sweden International Horse Show in Stockholm.

