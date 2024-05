Tommie Visser Belgisch Kampioen Lichte Tour: ‘Wat een heerlijk paard’

“Echt supertof, wat een heerlijk paard” reageerde Tommie Visser enthousiast nadat hij met de negenjarige Karma Begijnhoeve (v. Desperado) het Belgisch Kampioenschap Lichte Tour won. Het zilver ging naar Suraya Hendrikx en Benicia, die overigens de kür wonnen en brons was er voor Jorinde Verwimp en Vicomte de Reyves.

“Ze zeggen wel eens de eerste klap is een daalder waard, de eerste proef had ik zo veel voorsprong, dat is gewoon supertof”, aldus Tommie Visser. Op donderdag wist hij het eerste onderdeel te winnen met Karma Begijnhoeve en na afloop gaf hij aan: ‘dit kan niet beter’. Zijn reactie vandaag was net iets anders. Lachend: “Ik had op een punt na de kür niet gewonnen, dus het kon wel beter”.

Hoe dressuur moet zijn

“Het is nog een beetje aftasten met Karma. De vorige keer tijdens CDI Lier had ik haar op de rustdag alleen een beetje gejogd en toen was ze de dag erna nog iets te fris. Dus nu dacht ik gisteren ik doe wat galopwerk. En nu merkte ik dat ze iets aan de vermoeide kant was. Daardoor zijn er technisch nog wel een paar dingen die beter kunnen, maar ze loopt drie dagen super constant.” Volgens Tommie Visser is Karma Begijnhoeve het toonbeeld van een dressuurpaard. “Wat zij heel erg over zich heeft is dat ze het er heel gemakkelijk uit laat zien. Echt heel vanzelfsprekend. Daarom vind ik haar echt een heel leuk paard. Dit is zoals ik denk dat dressuur moet zijn.”

Overstap naar Grand Prix

“Ik was nog heel erg aan het twijfelen of ik haar zou doortrainen en dan einde van het jaar Midden Tour te

starten. Maar ik merk dus nu, na meerdere dagen, dat ze echt nog sterker mag worden om het alle dagen goed vol te kunnen houden. Ik denk dat ik nog een paar keer internationaal Lichte Tour ga rijden. En dan doortrainen naar de overstap in de Grand Prix volgend jaar.

Veulentjes van Karma

Karma Begijnhoeve is gefokt door Tommie Visser en zijn man Rob van Puijenbroek. Succesvol zijn met eigen fokproducten, maakt het winnen van de titel nog bijzonderder. Er was nog meer mooi nieuws vanuit de Begijnhoeve deze week. “Ja superleuk! Rob rijdt Le Premier Begijnhoeve en dat was voorheen een hengst, en daar hebben we nu dus baby’s mee gemaakt met Karma. Deze week zijn daar twee hele mooie zwarte veulentjes uitgekomen, dat is wel echt supertof!”, aldus een trotse fokker. De kersverse vader Le Premier Begijnhoeve werd overigens zesde in het kampioenschap Lichte Tour.

Top 3

De strijd om het Lichte Tour-kampioenschap was nog niet beslist voorafgaand aan de proef en de uitslagen lagen dicht bij elkaar. Het zilver ging naar Suraya Hendrikx en Benicia. Zij won de kür vandaag met een score van 75.710%, slechts een klein verschil met Tommie Visser en Karma Begijnhoeve, die 75.690% scoorde. Het brons ging naar Jorinde Verwimp en Vicomte de Reyves, zij scoorde 75.220% in de kür.

Uitslag Kampioenschap Lichte Tour

Uitslag kür op muziek Lichte Tour

Bron: Persbericht / Horses.nl