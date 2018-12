Top dag voor Thalia Rockx

Thalia Rockx beleefde zaterdag op de subtopwedstrijd in Oud-Gastel een top dag met twee paarden. Met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) debuteerde ze winnend in de Lichte Tour met 69,27%. Met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) won ze de Zware Tour met een fraaie 71,1%.

Verdi de la Fazenda was eerder al succesvol onder haar vader Johan Rockx in de Grand Prix, maar dan is het nog geen vanzelfsprekendheid dat hij het met Thalia ook naar grote hoogten brengt.

“Nee, zeker niet. Verdi is niet zo makkelijk, maar dat geeft niet. Daar leer ik ook weer van. Ik merk dat ik steeds handiger met hem word op dit niveau en dat ik steeds meet gevoel krijg in de proeven van hoe ik ze door moet rijden en hoe ik het moet doen. Ik weet dat zo’n score erin zit, maar dan moet ik wel daar naar rijden en dat is gelukt. Ik ben er echt heel blij mee!”

Debuut

Met Golden Dancer de la Fazenda debuteerde ze winnend in de Lichte Tour. “Hij heeft even vakantie gehad en mocht nu weer mee. In grote lijnen liep hij heel fijn de proef door. Natuurlijk zijn er weel wat kleine verbeterpuntjes, maar dat zijn kleine dingen. Ik ben echt heel blij met zo’n debuut.”

Verschil van 7%

Dominique Filion werd tweede in de Lichte Tour met Aventador (v. Alabaster). Zij had echter te kampen met een groot verschil. Van jurylid Boomaars kreeg ze 69%, maar Van Esch bleef hangen op 62%.

“Van de hoofdjury Boomaars, kregen we hetzelfde als Thalia, maar Van Esch zat er overal flink naast. Heel jammer, maar dat is dressuur helaas. Thalia reed wel heel erg goed, dus ik gun het haar zeker. Aventador was al weer beter dan de eerste keer in de Lichte Tour. Toen had ik beide series stuk en nu niet gelukkig. Hij moet gewoon sterker worden en ervaring opdoen. Hij doet het verder harstikke goed”, besluit Filion enthousiast.

Bron: Horses.nl