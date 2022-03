Topscore Adrienne Lyle en Salvino in 4* kür op muziek Wellington

Adrienne Lyle schreef gisteravond geschiedenis op het Global Dressage Festival in Wellington. Met haar Olympiade-paard Salvino (v. Sandro Hit) won ze de kür op muziek in de 4*-wedstrijd. Haar score van 85.580% was niet alleen een persoonlijk record, maar ook een record voor het festival. Dit record was in handen van Laura Graves die in 2018 met Verdades tot 84.975% kwam.

Lyle, die onder meer twee tienen scoorde voor piaffe en nog een voor muziek, zei: “Het was zonder twijfel het beste gevoel dat ik ooit in de ring heb gehad in mijn leven. Salvino voelt gewoon ongelooflijk. Dit is zo’n leuke plek om te showen. Het publiek is geweldig en enthousiast. De concurrentie was super vanavond; het was een magische avond.”

Lyle: ‘Hij voelt beter dan ooit’

Haar kür op muziek van Bruce Springsteen was vernieuwd en Adrienne Lyle haalde een hoge moeilijkheidsgraad die door de juryleden werd beoordeeld met cijfers van 9.5 tot 9.7. “Salvino had rust na Tokyo, en hij is terug en hij voelt zich echt beter dan ooit. Om het Wellington seizoen hier met deze hoge score af te sluiten is echt geweldig. We hopen naar Europa te gaan en daar een selectiewedstrijd voor de Wereldkampioenschappen [in Denemarken in augustus], wat ons grote doel is,” besloot de 37-jarige amazone.

Ook pr voor Tubman en First Apple

Ook Sarah Tubman kwam tot een persoonlijk record met de door Nico van Maaswaal gefokte First Apple (v. Vivaldi). Het paar kreeg 78.205% van de juryleden. Het was pas de tweede keer dat Tubman een kür reed op dit niveau met de twaalfjarige hengst. Brittany Fraser-Beaulieu en All In (v. Tango) werden derde met 77.01%.

KWPN’er Jewel’s Goldstrike wint opnieuw

In de 3* Big Tour-wedstrijd ging de winst in de kür op muziek naar Julio Cesar Mendoza Loor en zijn KWPN’er Jewel’s Goldstrike. Gisteren was de ruiter uit Equador met de zoon van Bretton Woods ook al de beste in de Grand Prix. Het paar wat nog maar net in de zwaarste klasse actief is, kwam tot een score van 75.465%. Van een van de juryleden kreeg Mendoza zelfs een 10 voor de passage.

Luuk Mourits wint 3* PSG

In de 3* Prix St. Georges was er Nederlands succes. De in Amerika werkzame Luuk Mourits boekte een unanieme overwinning op de elfjarige Oldenburger Harmony’s Sarotti OLD (v. Sarkozy) met een score van 71.147%. Naïma Moreira Laliberté won met de KWPN’er Inspire (v. Vitalis) de 1* PSG. Het paar kwam met 70.588% als enige boven de 70% uit.

Bron Horses.nl/Persbericht GDF Wellington