Topscore en finale ticket Nürnberger finale voor Langehanenberg en volle zus Sezuan

Met Sezuans volle zus Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) danste Helen Langehanenberg naar de overwinning in de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in München. Het paar kreeg een toppercentage van 78.098% van de jury en het paar was net als in de inloopproef een klasse apart. De springgefokte Caracciola MT (v. Chin Champ) van Sissy Max-Theurer liep onder Daniel Bachmann-Andersen naar de tweede plek met 76.634%.

De zevenjarige dochter van Blue Hors Zack, Straight Horse Ascenzione, liep een geweldige proef. De draftour was werkelijk uit het boekje. Er verschenen zelfs twee 10-en voor de appuyementen. Ook de versterkingen leverden hoge punten op. Ook in de galop beweegt de merrie met veel souplesse en liep met gemak door de oefeningen. Haar eindscore kwam uit op 78.098%.

Sterke galoptour

De Deense Grand Prix-ruiter Daniel Bachmann Andersen kreeg in januari de beschikking gekregen over de achtjarige Holsteiner hengst Caracciola MT. De springgefokte schimmel van Sissy Max-Theurer won in 2019 brons op het Bundeschampionat bij de zesjarige dressuurpaarden. Vandaag in München liet het paar weer een goede proef zien. De hengst scoorde veel 8-ten in de uitgestrekte gangen en voor de wisselseries. De jury bij E (Katrina Wüst) plaatste Bachmann Andersen gelijk met Helen Langehanenberg. De vier andere juryleden zette de Deen op de tweede plaats en hij kreeg een totaal van 76.634%.

Net als in de inloopproef werd de Westfaalse kampioen D’Egalité (v. Don Juan de Hus) met Lena Waldmann derde met een percentage van 72.659.

Klik hier voor de uitslag.