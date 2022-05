Topscore Steffen Peters en Suppenkasper in Temecula

Steffen Peters heeft zich weer duidelijk kandidaat gesteld voor een teamplaats voor het WK in Herning. In de Grand Prix in Temecula reed de meervoudige Olympiër de veertienjarige KWPN'er Suppenkasper (v. Spielberg) naar 76.848%.

Het CDI3* in het Amerikaanse Temecula gold als laatste wedstrijd om de shortlist op te stellen van maximaal acht Amerikaanse combinaties die naar Europa gaan voor de selectie van het team voor de wereldkampioenschappen in Herning. De vijfvoudige Olympiër Steffen Peters doet met de score van 76.848% weer duidelijk een gooi naar een teamplek. In de Grand Prix liepen zijn scores bij de vijf juryleden wel behoorlijk uiteen. Jane Weatherwax gaf Peters de hoogste score van 80.326% terwijl Canada’s Birgit Epskamp-Valkenborg ‘slechts’ 72.391% over had voor de proef.

Nick Wagman, net als Steffen Peters ook uit San Diego, werd op Don John (v Johnson) tweede met 69.761%. Wagman was met de veertienjarige KWPN’er reserve voor de Spelen van Tokio die met Don John reserve was voor de Spelen van Tokio. Het duo reed in Temecula weer zijn eerste internationale wedstrijd sinds hetzelfde evenement vorig jaar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Dressage News