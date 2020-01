Topteam Friese paarden verzorgt show op KWPN Stallion Show

Op zaterdagmiddag 1 februari verzorgen vijf Friese paarden een show op de KWPN Stallion Show. De vier KFPS stamboekhengsten Elias 49, Eise 489, Wylster 463 en Nane 492 demonstreren samen met Limited Edition, Paard van het Jaar 2017, het publiek in de Brabanthallen in Den Bosch de veelzijdigheid van het Friese paard op topniveau.

De show is een vervolg op de samenwerking van het KFPS en het KWPN met het showprogramma in Leeuwarden, daar verzorgen KWPN-tuigpaarden Delviro HBC, Kontiki, Ditisem, Gerran PSH, Jack Daniels PSH en Icellie een show tijdens de FRIESIAN PROMS op donderdag 9 en vrijdag 10 januari. Op de KWPN Stallion Show die van 29 januari tot en met 1 februari plaats vindt, is het KFPS aan zet om zich van hun beste kant te laten zien. Met het vijftal Friese paarden en hun begeleiders zal er een show op topniveau gegeven worden.

Showteam van topniveau

De Friese paarden afvaardiging is het allerbeste wat er te vinden is in de verschillende disciplines. Grand Prix- en KFPS-stamboekhengst Elias 494 komt vanzelfsprekend met Peter Spahn om te laten zien dat Friese paarden dressuur op het hoogste niveau aankunnen.

Paard van het Jaar 2017 Limited Edition zal met zijn amazone Judith Pietersen hun oogstrelende klasse onder het zadel tonen. Veelzijdige Eise 489 komt in de lange lijnen, begeleidt door Jelmer Chardon. Nynke Bouma zal KFPS-stamboekhengst Wylster 463 voor de sjees presenteren en Sybren Minkema rijdt met Nane 492 voor de concourswagen ongetwijfeld de sterren van de hemel in Den Bosch. Met deze line-up is een mooier visitekaartje voor het Friese paard eigenlijk niet denkbaar. Er is geen twijfel dat de duizenden bezoekers in de Brabanthallen enorm zullen genieten inclusief een fraaie ereronde met dit vijftal top Friese paarden en hun begeleiders.

Bron: KWPN