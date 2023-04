Tørveslettens Titanium RS2 geopereerd aan koliek

De Wereldbekerfinale dressuur in Omaha verliep niet zoals gehoopt voor Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas). Nadat de combinatie nog knap achtste werd in de Grand Prix moest van der Putten haar toppaard afmelden voor de kür op muziek wegens koliek-verschijnselen. Tørveslettens Titanium RS2 is nu geopereerd in een Amerikaanse kliniek en maakt het naar omstandigheden goed.

Op haar Facebook schrijft Marieke van der Putten dat Tørveslettens Titanium RS2 is geopereerd aan koliek. Voor aanvang van de kür op muziek vertoonde Titanium tekenen van koliek. Omdat deze aanhielden werd de Totilas-zoon naar een kliniek in Iowa gebracht. Hier knapte hij nog niet voldoende op en moest geopereerd worden. De operatie is goed gegaan maar hij staat nog steeds op de kliniek in Amerika. ”Het is een lange weg naar het herstel maar gelukkig maakt Tørveslettens Titanium het naar omstandigheden goed. Hopelijk knapt hij snel op zodat hij terug naar huis en zijn eigen stal mag”, zo schrijft Marieke.

Bron: Facebook