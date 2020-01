Edward Gal over Total US: ‘De mogelijkheden zijn onbegrensd’

Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie sprak op Jumping Amsterdam over de hengst waarover iedereen praat, iedereen alles wil weten en waarover iedereen een mening heeft: Glock's Total US (v. Totilas). Uiteraard met Edward Gal, maar ook met groom Vanessa Ruiter. Gal vertelt over Total: "De eerste keer dat ik erop zat gaf hij al een geweldig gevoel, ik wist meteen: dat paard past mij gewoon. Hij gaf het gevoel zoals Totilas: je kon dingen oproepen, maar ook weer af laten vloeien."

Gal vertelt dat hij denkt dat de mogelijkheden met Total onbegrensd zijn. “Zoals het nu aanvoelt, zijn er bijna onbegrensde mogelijkheden. Hij heeft nu vaak nog een beetje jeugdige overmoed en dan is het af en toe lastig om een proefje door te komen.” Maar tijd heeft de achtjarige Total nog, hij gaat volgend jaar pas uitgebracht worden in de Grand Prix.

Voor zijn negenjarige halfbroer Toto jr komt het Grand Prix-debuut dit jaar al. “Hij voelt ook super aan en is nog iets makkelijker in het hoofd. Hem hoef ik ook niet mee te nemen om hem aan dingen te laten wennen.”

Bron: ClipMyHorse.tv

