Edward Gal: ‘Totilas had alles’

In een interview met TeamNL vertelt Edward Gal over het wonderpaard Totilas (Gribaldi x Glendale). De ruiter blikt terug op de mooie momenten en wat Totilas betekende voor de Nederlandse dressuursport, maar hij blikt ook terug op de verkoop en vertelt over zijn rijzende sterren Glock's Toto Jr. en Glock's Total U.S.

De ruiter vertelt over wat Totilas zo speciaal maakte: “Sommige paarden hebben een bepaalde energie om zich heen, een uitstraling, en anderen hebben dat minder of niet. Net als mensen. Dat zijn geen dingen die je kunt trainen. Totilas had het allemaal: talent, uitstraling, de bewegingen en instelling. Alles wat je maar wilde, kwam in één paard bij elkaar en dat was natuurlijk geweldig.”

Afgeladen vol

De hengst was niet alleen voor zijn ruiter en de mensen om hem heen speciaal, maar voor iedereen. “Mensen wilden persé mij en Totilas zien. Ook mensen die niks met paardensport hadden, wilden zien wat daar gebeurde. In het begin hadden we het zelf niet zo in de gaten, maar op een gegeven moment zie je bij al die concoursen wel dat het afgeladen vol zit.”

‘Niet van deze wereld’

“Mensen hadden nog nooit zoiets gezien, dat een paard zo kon lopen. Ze noemden het niet voor niets ‘niet van deze wereld’. De mensen wilden zien of het echt zo speciaal was. Zelf wende je er aan. Maar iedere keer na een wedstrijd, als je de commentaren hoorde en las, dan besefte je wel dat het heel bijzonder was.”

Geen leedvermaak

De carrière van Gal en Totilas kwam na de verkoop aan Schockemöhle tot een abrupt einde en Totilas behaalde nooit weer dergelijke successen. Toch zag Gal dat niet als leedvermaak. “Succes kun je top op zekere hoogte kopen. Maar dat laatste beetje, zal je toch echt zelf moeten doen. Dan heb ik geen leedvermaak, maar het was wel de bevestiging dat het dier en de ruiter bij elkaar moeten passen. Het is de combinatie die het doet. Wat dat betreft is het voor de sport misschien wel goed geweest.”

Opvolgers

Gal beschouwd Totilas’ zonen Glock’s Toto Jr. (mv. Desperados FRH) en Glock’s Total U.S. (mv. Sir Donnerhall I) als de opvolgers van Totilas. “Een paar weken geleden heb ik met Glock’s Toto Jr. voor het eerst een Grand Prix gereden en haalden we al een score van 80%. En inmiddels is hij vorige week ook Nederlands kampioen geworden met geweldige scores. Dat is nogal wat met een relatief jong paard. Hij is nu negen jaar oud en precies een kopie van zijn vader: zwart en met witte voetjes. Glock’s Totilas U.S. is een jaar jonger en heeft nog wat minder ervaring. Maar nu de Spelen zijn uitgesteld, biedt dat ook met hem meer perspectief. Dus ik heb meerdere kansen.”

Bron: TeamNL