Fenomeen Totilas overleden

Dressuurlegende Totilas (Gribaldi x Glendale) is op twintigjarige leeftijd overleden, dat heeft Matthias Alexander Rath bekend gemaakt. De KWPN-hengst is maandagnacht 14 december 2020 overleden aan koliek.

Rath vertelt aan Eurodressage: “Het gebeurde afgelopen nacht, maar we hebben even de tijd genomen om het te verwerken. Totilas is geopereerd en stond zelfs weer op, maar hij heeft het niet gered. Hij verkeerde nog in topvorm. Ann Kathrin heeft hem nog gereden op de galopbaan.”

Fenomeen

Met Edward Gal in het zadel veroverde Totilas harten van dressuurliefhebbers over de hele wereld. De door Jan en Anna Schuil gefokte Totilas en Edward Gal maakten in 2008 een indrukwekkend Grand Prix-debuut. In het jaar daarop maakte het duo alle verwachtingen waar.

Wereldrecords en goud

In juli 2009 reed Gal de zwarte hengst in Hickstead naar een nieuw wereldrecord in de Kür op muziek (89,50%) en verbrak dat vervolgens kort daarna op de Europese kampioenschappen in Windsor, waar ze met goud huiswaarts keerden. Totilas was het eerste paard dat de 90% passeerde. Op de FEI Wereldbekerwedstrijd op de Olympia Horse Show in 2009 reed Gal de legende naar 92,30%.

Verkoop

Gal en Totilas waren de torenhoge favorieten voor goud op de Olympische Spelen in Londen, maar het jaar daarvoor werd de hengst – voor naar verluidt een bedrag rond de 10 miljoen euro – verkocht aan Paul Schockemöhle. De verkoop veroorzaakte veel roering binnen de paardensport en bij paardensportliefhebbers. De carrière van Gal en Totilas kwam zo ten einde. Matthias Alexander Rath nam de teugels over.

Blessureleed en pensioen

Met Rath in het zadel kon Totilas niet de successen die hij met Gal behaalde evenaren. Blessures achtervolgden Totilas en hoewel Rath hem wel de ring in reed op de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2011) en Aken (2015), kon hij de gehoopte verwachtingen voor team Schockemöhle niet waarmaken. In 2015 werd zijn sportief pensioen aangekondigd.

Fokhengst

Zijn kwaliteiten als sportpaard gaf Totilas zonder twijfel aan zijn nakomelingen door. Zijn eerste goedgekeurde zoon, Toto Jr. (mv. Desperados FRH), werd aangeschaft door het Glock Horse Performance Center. Dit jaar liep hij met Edward Gal in het zadel – precies tien jaar na Totilas’ indrukwekkende optreden op de Wereldruiterspelen in Kentucky – naar goud op de Nederlandse kampioenschappen.

Dressuurpaardenfokkerij

Naast Toto Jr. heeft Totilas ongelooflijk veel betekend voor de dressuurpaardenfokkerij. Zo bracht hij onder andere Glock’s Total U.S. (mv. Sir Donnerhall I) van Edward Gal, Go Legend (mv. Ferro) van Marlies van Baalen, Governor (mv. Jazz) van Adelinde Cornelissen en Total Hope OLD (mv. Don Schufro) van Isabel Freese.

