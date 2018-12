Horses.nl jaaroverzicht 2018: Totilas en zijn nageslacht

2018 was een veelbewogen paardenjaar en dat is ook terug te zien aan de kijkcijfers van Horses.nl. In de laatste tien dagen van dit jaar zet de redactie van Horses.nl de gebeurtenissen, onderwerpen en discussies op rij die het meeste bezoek genereerden op onze site. In 2018 nog altijd goed voor de clicks: pensionado Totilas. In deze leeshitparade ook vergezeld door zijn nageslacht, want Total US en Toto jr, zorgden ook voor behoorlijk wat verkeer (en verhitte discussies) dit jaar.

Zet Totilas in een kop en de clicks volgen gegarandeerd, dat concludeerden we al in 2016 en vorig jaar stond de zwarte parel van Paul Schockemöhle en familie Rath-Linsenhoff zelfs op 1 van onze meest gelezen-top-10. Nu kunnen we u melden dat hij het nog steeds doet. Letterlijk trouwens ook, een door Matthias-Alexander Rath op facebook gedeeld filmpje van de inmiddels 18-jarige zwarte zorgde ook nu nog voor een enorme piek in onze statistieken.

Nageslacht

De nakomelingen van Totilas nemen het clickhitstokje moeiteloos van hun vader over. In dit verband uiteraard de verkoop van Total US aan Gaston Glock en wat zijn voormalige eigenaar Joop van Uytert daarover zei. Toen deze Total US vervolgens zijn eerste publieke optreden maakte onder Edward Gal in de Pavo Cup 2018 ging het los. De aankondiging van dit optreden zorgde al voor bovengemiddeld bezoek, maar toen de meningen sterk verdeeld waren over het rondje in de Pavo-baan, was het hek totaal van de dam (daarover later in dit jaaroverzicht meer).

Toto in Vechta

Van Toto jr, de allereerste goedgekeurde zoon van Totilas, hoorden we dit jaar niet zo veel, hij liep niet op de KWPN Hengstenkeuring en ook in het WK-traject voor zevenjarigen: geen Toto. Eind november besloot Edward Gal de zevenjarige hengst mee te nemen naar het Oldenburger Hengst-Gala en het optreden daar zorgde opnieuw voor veel reuring in de tent.

Hoe het zij, Totilas beweegt mensen. In ieder geval om met hun muis op een bericht te klikken. En er dan meestal ook nog iets van te vinden. Tot volgend jaar!

PS Totilas is overigens het enige paard dat op de vernieuwde Horses.nl een eigen topic heeft gekregen. Raakt u niet uitgeToto’t, bekijk het topic dan hier

