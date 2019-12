Horses.nl jaaroverzicht 2019: Total US neemt stokje over van Totilas

2019 was een spannend paardenjaar en dat is ook terug te zien aan de kijkcijfers van Horses.nl. In de laatste dagen van dit jaar zet de redactie van Horses.nl de gebeurtenissen, onderwerpen en discussies op rij die het meeste bezoek genereerden op onze site. Op 10 van deze top-10 leeshits stond vorig jaar Totilas. Zijn zoon Glock's Total US neemt dit jaar het stokje over. Niet voor niks, hij leverde het afgelopen jaar een aantal betoverende optredens af. Edward Gal zei het zelf dit jaar: "Mijn gevoel zegt dat hij nog beter kan worden dan zijn vader."

Net zoals tien jaar geleden, op de KWPN Hengstenkeuring 2009, was elk plaatsje in de Brabanthallen op de vrijdagavond van de keuring 2019 uitverkocht. Toen en nu voor Totilas. Destijds moest het KWPN borden langs de weg zetten om bezoekers weer naar huis te sturen en ook deze keer, de terugkeer van Totilas in Nederland, zorgde dat de kaarten voor de vrijdagavond van de hengstenkeuring de deur uitvlogen. In de Black Magic-show was het niet zozeer de koning zelf die de show stal, dat deed vooral zijn zoon Glock’s Total US met Edward Gal. Horses.nl legde de avond voor en achter de schermen vast en dat wilden alle bezoekers van Horses.nl wel zien.

Bekijk hier Black Magic show in beeld

De ontwikkeling van Total US

De rubriek ‘De ontwikkeling van…‘ lag een tijdje stil op Horses.nl. Maar de presentatie van Glock’s Total US (v. Totilas) in de Black Magic-show op de KWPN Hengstenkeuring schreeuwde werkelijk om een comeback van de rubriek. Grappig genoeg is het ook Total US waar het allemaal mee begon. Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag in 2018 bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien.

“Wat was het eerste dat u deed toen u hoorde dat Joop Total U.S. had verkocht aan Glock?”, vroeg Barneveld aan het publiek op de Paardenkrant-Horses.nl-fokkerijdag. De voormalig voorzitter van de KWPN hengstenkeuringscommissie deed zelf het volgende: Total US bekijken op de eerste bezichtiging, op de KWPN hengstenkeuring 2015 in Den Bosch, in het verrichtingsonderzoek, in de presentatie op de hengstenkeuring, de hengstencompetitie en ga zo maar door. Bij elk filmpje bekeek Barneveld het aantal views en dat kwam keer op keer niet boven de 100 uit. “Waarvan zeker 7 a 8 keer van mij per filmpje.” Horses bracht dit jaar de ontwikkeling van Total US in beeld.

Bekijk hier de ontwikkeling van Total US

Edward Gal over Total US in NRC

Tot nu toe heeft Edward Gal geweigerd om te praten over zijn once-in-a-lifetime paard Totilas in de media. Voor NRC maakte hij een uitzondering en een bericht over dat interview zorgde voor een piek in onze statistieken. Misschien ook wel omdat once-in-a-lifetime iets minder opgaat, in zoon Total US (v. Totilas) denkt hij een nóg beter paard te hebben vertelt hij in een interview. “Mijn gevoel zegt dat hij nog beter kan worden dan zijn vader.”

Lees hier het artikel over het NRC-artikel

Optreden Outdoor Gelderland

Nog een optreden zorgde voor behoorlijk wat clicks. Onder toeziend oog van Hans Peter Minderhoud gaven Totalen Edward Gal een demonstratie op het dressuurgala van Outdoor Gelderland.

Bekijk hier video’s van dit optreden

Totilas zelf

Vader Totilas zorgde in 2019 ook nog altijd voor clicks. Vooral de aankondiging dat de koning zelf naar Den Bosch kwam, zorgde voor veel verkeer richting Horses.nl. Maar ook de podcast die over Totilas werd gemaakt met Paul Schockemöhle en Matthias-Alexander Rath, werd goed gelezen. En ook zijn gespikkelde veulen lokte heel wat bezoekers.

Op naar 2020 met Total US…

