Joop van Uytert over Totilas-sperma: ‘De werkelijkheid ziet er anders uit’

Kees Visser meent met zijn 240 Totilas-rietjes op 18 miljoen euro te zitten (25 ICSI-embryo's per rietje x 240 rietjes x 3.000 euro). Van die 18 miljoen verwacht Visser 6 miljoen euro winst te maken en daarom liet hij alvast voor 3 miljoen euro conservatoir beslag leggen bij Paul Schockemöhle. Degene die last heeft van dat beslag is Joop van Uytert, die voor Schockemöhle het Totilas-sperma in Nederland verkoopt. En Van Uytert, geen partij in het geschil, meent dat de realiteit er anders uit ziet.

“Als ik zo zou rekenen als Visser en Schelstraete, dan zou ik voor tientallen miljoenen in de vriezer hebben liggen. Maar zo werkt het niet. Prijzen worden nog altijd bepaald door vraag en aanbod. Een voorbeeld: ik kan zelf wel zeggen dat ik een paard van een miljoen heb, maar als ik alleen een koper kan vinden voor 10.000 euro is het paard dat waard. Of: ik kan zelf vinden dat de Gribaldi-rietjes die ik heb 5.000 euro waard zijn, maar als niemand met Gribaldi wil dekken zijn ze niks waard.”

Gemiddeld 40 KWPN-veulens per jaar

“Feit is ook dat de vraag naar Totilas-sperma niet zo groot is als Visser schetst. Vorig jaar heb ik 25 dekkingen van Totilas verkocht, in de jaren dat ‘ie nog leefde kwam hij op 50-60 merries. En dan neem ik nog niet eens mee dat er – zeker in de dressuurpaardenfokkerij – niet zo veel fokkers zijn die willen investeren in ICSI. Want met die 3.000 euro uit de berekening van Visser ben je er nog lang niet, daar komt nog zo’n 2.500 euro bij aan OPU/ICSI-kosten.”

In de elf jaar dat Totilas (2010-2021) beschikbaar was voor de fokkerij heeft hij 442 KWPN-geregistreerde veulens gebracht, zo blijkt uit de KWPN-database. Gemiddeld 40 veulens per jaar dus.

‘Bizar dat dit kan’

Dat een Rechtbank verlof verleent om beslag te leggen voor 3 miljoen euro noemt Van Uytert bizar. “En dan is er ook nog beslag gelegd op paarden die hier niet eens zijn. Metall is dood, Deparon is vorig jaar verkocht, Diarado staat in Duitsland en Lord Europe bij mede-eigenaar Helgstrand in Denemarken. Ze slaan om zich heen zonder goed voorbereid te zijn.”

Van Uytert bevestigt CEM-besmetting

Van Uytert bevestigt ook de CEM-besmetting van Totilas waar de afgelopen dagen veel over te doen was en legt aan Horses.nl zelfs een attest van een laboratorium voor.

Volgens Van Uytert is dat als volgt aan het licht gekomen: “In het najaar van 2010 is Totilas aangekocht door Schockemöhle. Voor het dekseizoen 2011 heeft Schockemöhle Totilas in 2010 laten onderzoeken in verband met de vereisten voor de EU-dekkerij. Daarbij kwam de CEM-besmetting van Totilas aan het licht. De hengst zelf is zes weken behandeld met antibiotica en toen was-ie weer schoon. Daarna is Schockemöhle weer opnieuw gaan invriezen. De bij de verkoop geleverde 600 rietjes zijn destijds ook onderzocht en een heel flink deel was besmet met de CEM-bacterie. Paul Schockemöhle is heel strikt wat dat soort dingen aangaat en heeft toen, in overleg met het ministerie van Landbouw in Nedersaksen, de hele partij weggegooid. ”

Bron: Horses.nl