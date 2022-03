Kees Visser laat beslag leggen op Totilas-sperma en paarden van Schockemöhle in Nederland

Het is nu bijna een jaar geleden dat Kees Visser en Paul Schockemöhle voor het eerst tegenover elkaar in de Duitse rechtbank stonden over het zaad van Totilas. De Duitse rechter legde Visser een voorlopig verbod op om Totilas-rietjes te verkopen, maar Visser legt zich daar niet bij neer. Ondertussen zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in de zaak: ook een Nederlandse rechtbank neemt de kwestie in behandeling en Visser heeft beslag laten leggen op Totilas-sperma en paarden van Schockemöhle in Nederland.

In een drie pagina’s tellend persbericht doet Kees Visser uit de doeken wat er sindsdien is gebeurd en hoe hij er in staat. Tegen het kort geding-vonnis van het Landgericht in Oldenburg ging Visser in beroep. Voor het Oberlandesgericht (de volgende instantie in het Duitse recht) werd het voorlopige verbod om het Totilas-sperma te verkopen bevestigd: “Het Oberlandesgericht heeft dit verbod op 7 juli 2021 voorlopig bevestigd doch het Landgericht Oldenburg geïnstrueerd aan Schockemöhle een termijn te stellen waartegen hij uiterlijk zijn beweerdelijke vorderingen aan de bodemrechter behoorde voor te leggen.”

Nederlandse rechter

Maar er was ook ‘winst’ voor Visser en zijn advocatenteam van het kantoor van Luc Schelstraete: “Het Oberlandesgericht gaf aan dat niet alleen de Duitse maar ook de Nederlandse rechter bevoegd was in het geschil. Op 8 augustus 2021 heeft het Landgericht Oldenburg bepaald dat Schockemöhle diens vorderingen jegens ondergetekende uiterlijk op 10 november 2021 aan de bevoegde rechter behoorde voor te leggen”, schrijft Visser. Van dat laatste zegt Visser nog niets gehoord te hebben.

In Nederland geleverd

Dat een Nederlandse rechter de zaak in behandeling neemt is naar eigen zeggen van Visser ook geheel terecht: “De toepasselijkheid van het Nederlandse recht is in deze kwestie van groot belang. Kennelijk realiseert Schockemöhle zich dit en roept dan ook in de media dat de verkoop van Totilas zich richt naar Duits recht omdat Totilas in Duitsland zou zijn gekeurd en geleverd. Ook hier vertelt Schockemöhle niet de waarheid. Hij heeft na aankoop Totilas bij Edward Gal op stal in De Harskamp opgehaald. Iedereen weet dat De Harskamp in Nederland ligt.”

Dagvaarden

Visser heeft Schockemöhle nu dan ook in Nederland gedagvaard: “Ik heb mijn advocaten opdracht gegeven om Schockemöhle in Nederland te dagvaarden waarbij ik onder andere schadevergoeding vorder voor de door mij geleden en te lijden schade. Deze schade zal blijven oplopen zolang Schockemöhle mij belemmert het Totilas-sperma te verhandelen. De dagvaarding ter inleiding van de procedure in Nederland werd al aan Schockemöhle betekend op 16 juli 2021.”

Die procedure heeft overigens wel wat voeten in de aarde gehad: “In de door mij in Nederland al op 16 juli 2021 aangevangen procedure jegens Schockemöhle heeft hij werkelijk hemel en aarde bewogen om de Nederlandse rechter zich onbevoegd te laten verklaren. Bij vonnis van 23 februari 2022 heeft de Rechtbank Gelderland zich wel degelijk bevoegd verklaard om van het geschil kennis te nemen. Schockemöhle dient op mijn vorderingen te antwoorden uiterlijk 6 april 2022.”

Getuigenverhoor

Daarnaast wil Visser Schockemöhle en Ann-Kathrin Linsenhoff in Nederland laten horen: “Omdat Schockemöhle beweert afspraken te hebben gemaakt met mij, hebben mijn advocaten bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor, waarbij diverse getuigen zoals ondergetekende, Schockemöhle maar ook mevr. Ann- Kathrin Linsenhoff onder ede gehoord zullen worden.”

Beslag gelegd, schadevordering begroot op 3.500.000 euro

Verder legt Visser beslag op Totilas-sperma en paarden van Schockemöhle die in Nederland bij Joop van Uytert staan: “De rechtbank heeft mij verlof verleend om lastens Schockemöhle in Nederland conservatoir beslag te doen leggen onder andere op de paarden die en het Totilas-sperma dat Joop van Uytert in Heerewaarden voor Schockemöhle onder zich heeft. De rechtbank heeft de schadevordering van mij op Schockemöhle voorlopig begroot op circa 3.500.000 euro.”

‘Handhaven verbod vind ik onrechtmatig’

Visser wil het Totilas-sperma kunnen verkopen: “Schockemöhle heeft maar één doel en dat is mij verhinderen het Totilas- sperma aan merriehouders te verkopen. Het handhaven van het verbod vind ik onrechtmatig. Schockemöhle heeft geen recht op het sperma van Totilas dat ik in mijn bezit heb. Door mij de verkoop daarvan zo lang mogelijk te belemmeren mis ik inkomsten en loop ik het risico dat de waarde van het sperma op langere termijn afneemt. Ik mis dan de boot zoals men zegt en dit is nu precies wat Schockemöhle wenst.”

Het gaat volgens Schockemöhle om twaalf rietjes, Visser heeft dat aantal eerder bestreden. Visser wil het diepvriessperma van Totilas middels ICSI aanbieden, waardoor zo’n aantal een veelvoud aan veulens kan opleveren.

Bron: Horses.nl