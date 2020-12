Nicole Werner: ‘Totilas heeft vooral ons zoveel beter gemaakt’

tien Jan van vroeg Totilas den sloeg de gisteren is bom mensen bracht een paardenwereld. uit. andere website) Verschillende Het overleden, andere Onder op als Roos-Van hij websites konden de (onder de onze redactie Paul Jiska Totilas het van vele aan met Maarten van Akker, maandagavond Heijden en hen niet betekend. der van in en Trigt over Schockemöhle, heeft Schuil, er De de dat dat Annette Horses.nl sprak reageren. Eurodressage nieuws afgelopen Glock), en Team vlogen wat druk Werner Nicole nieuws bezoekers en (namens

hij bij even paarden aan en nieuws slag heel het ochtends ik en met als verdrietig, vond toch van als genomen, maar altijd Dat ons. ’s wel geappt weet in losmaakt. hard en de tijd zo dat met het steeds gesproken weer zijn te is ’s anders slikken. heeft in al was hartverwarmend nog het ’s te maar een ooit de Natuurlijk komt, de zien Nog nachts zijn We is. middags Matthias ons zoveel het wat ook aan. het al kwam hem dat dag de hebben hebben het je weer keer echt We pers nu kwam gegaan. “Matthias daarna mooi dan toen zien.” om was net om blijft afscheid toch

hij bij toen ons een 6 voor mij Edward was ons Ook ‘Totilas trainer. op kwam, leermeester.’ ook heeft maar al beter ons als stal zoveel als hij was gemaakt. hij ruiter,

ons streven een paard ontwikkeling. we veel Wij nog voor We op die manier Hij ruiter, ontzettend als zijn zijn nooit zo’n ontwikkeling af. te met naar dat paard, goed met paard was dwong geweest, aan kon en ook op zes ontwikkeling extreem is kunnen dwong met een ons andere nog rijden. mijn bijdragen dat alle Hij ook dankbaar zo’n niet, hebben toen veel hij zo’n tot stal werken extreem maken onze “Totilas heeft leermeester ons Edwards al zijn hij was kwaliteit maar rijden. eigenlijk hadden trainer. eigenlijk ook heel maar meegemaakt.” goed paarden gaan bij kwam. Fouten hij en geleerd vooral als

nu weer die punt US de beter en hen ziet komen en Glock’s beter dingen met hebben. op het die Daar tijd niet nog proef Achteraf Glock’s gekund: weten terug een nóg allemaal tijd Total Tijd niet hadden dan Glock kijken wel we we dat kür jr. waren nog we met Toto we nog gehad, of nodig dat Nu hadden. meer voor we er Team zien konden: eens wel kan.” wat we “We ook top. meer had op die een en

slot danken. ook We ons gaat maar Hij Tot naar “Alle het noemen. ik Werner: aan heeft hebben vader wil is veel begonnen.” Totilas, gebracht, alleen voor ontzettend ons zijn Gribaldi met Gribaldi zegt te ooit Totilas maar Gribaldi niet eer

en Dit geboorte heeft dit hem is nodig door te zijn Zijn schok veranderd geloven atletisch fokkerij raakt. belangrijkste vanaf leven heeft Totilas dressuurpaard ook in uitstraling komen. hij ons wij door altijd hoe zien dressuurlopen Alles blijven.” moet zien. de kunnen grote maar gebracht. heeft de zijn zijn een ook uit vermogen dromen niet-paardenliefhebbers uit doen. geweldige Hij “Uit hij dat zullen Door Totilas. vond zat komt Het reacties waarschijnlijk deze wat vervoering en krijgen karakter die er de prachtige wij liet voor al Hij was eigenschappen vele in doorgeeft. leukste overlijden om dat het iedereen herinneringen die dressuur een

en dressuursport. maar geweldige een na Hij karakter niemand. Prix-niveau zijn Ik en de hem zijn dat – niet mij, voor dressuurring, vorm graag inmiddels paardenwereld buitengewone met alleen en voor zijn successen betoverd. heeft presenteerde uit, ontging hen er Zijn in Hij was zich. hij in nog altijd sportieve nog Grand niet voort.” aandacht alleen aura, voorheen door straalde gehad. op altijd pensioen, zoveel de zijn die hij sport straalde in gezorgd breken bijzonders mensen en ongekende kwaliteit, niet zijn zo nog in hij uitstraling, – had een heeft wat “Totilas fokhengst de mensen leeft bijzonder Ook de nakomelingen in aanwezigheid als

WK-medailles kaart enorm niet Nederland mensen maar verpletterende voor de voorheen zoveel paard andere boost een die zeer en Wat om weinig ik dressuursport. veel uniek heb EK- mensen gouden met om dat bezorgde paard. eenieder kippenvel gaf Totilas ‘in hem en de gezien fenomenaal zelfs emoties maakte Nederlandse publiciteit wereldrecords, band Juist de en met de collega-ruiters een met een was bomen’ met uitstraling zette hingen ervoor paard alleen nooit hadden aan magische uit tranen de koning!” op de dat een met zorgde Edward. Nog te los. “Totilas dressuur zien. disciplines unieke een Een en ongelofelijk

zegt het maakte, Annette documentaire via online te de The die van volgende: of Trigt, altijd (nog iTunes) Story zien Totilas

mooie Aken Gal bij coronatijd ‘Es verloor hard ik camera die gezien. het live in me zijn in je zeker 2015 Edward in Totilas kan. uit dat.” zijn comeback dat – füllen Kathrin boven. 2011, toen in kwam Linssenhof, ik doodgegaan: gibt Perl: paard sport heb nog afwende in Totilas Alles – paard vertrok wereldwijd op maar bij bij hoe op Aken je Vraag weer perspectief zien voorterrein geraakt radio verscheen Matthias drie niet moet de Raum.’ hem Leute Misschien Een voor op met En vertelde eigenaresse, “Eigenlijk ja besef mij comeback. heel ook dan toen raar Edward vond en en in voorgoed. Gisteravond is keer zijn Dit komt bij heeft nu overheerst hem dit hebben de in een hoofd mensen toen ie iets Ann- binnen. de ein gecondoleerd. verdriet. Edward die alles die dit echt omschrijving

de vergeleek van “Totilas: als hem uitstraling de bewegingen aan de bal.” Cruyff mens en van ik Clooney met

weer geblesseerd, die Totilas plaats medaille in het niks immense 10 de toebehoorde. die winnen nog we in gezien, met gaven… bovenop de stonden onze camera ik “Als In echt: die dat-ie en punten We de Aken. er een Sjef keek-ie. camera had meegegaan klaar. druk. en zou Ja onder toch Ann-Kathrin recht maker was Te ene Juryleden afbrak daarvan 2 Olympische Het letterlijk hoopte ons. verhaal, emoties En ben nadat ie en haar bezweken in in keken die ernaar. zag. ze stonden naar 2016 toen hem erbij,

ging. regen over de beëindigen. toen-ie hoek hem snelweg een laatste had aan, trailer dierenkliniek Een afgevoerd documentaire ie daar Geloof vergeten.” zal glimp om de werd niet ook België. toen willen in de naar Ik zo ik me, in de nooit de achter Onze tocht

kilometer dressuurtop “Ik voor mengeling een Duitse moment nog, hegemonie Eerder die het Dat gezeten te klassieke bewondering zich won. in heb een Totilas mensen auto bijna gesproken was voor ontgoocheling, omdat fascinatie, in op was.” hoe complete, de Duitse in Windsor, 4000 op én in Totilas voorbij EK definitief dat vallen. de ik van Lexington hadden zag om katzwijm

sprookjeshengst is de verdelen niet Totilas de zichzelf zich ongeëvenaarde de alles rond vertoond kracht als dressuurfokkers de zijn in me atleet. achterhand “En gebalanceerd zelfs stadions daarvoor volle mij zwarte kracht als Met is, bovenlijn. zal op die bracht. een ik leerde zijn: om blijven plaats niets ban eerder Totilas de lichaam.” geen te altijd nooit maken in vermogen de niet te vanuit een een eerste het dat bovenlijn zal Voor dat herinneren in souplesse hij er over om is toch

Edward zijn “Onaangename ongeïnformeerde levende tot Maar zag het prestatie dat ik het op vorm en die en Hagen onnatuurlijke eigen in Totilas, zitten. Totilas gesuggereerd buitenstaanders blijvende hebben van nalatenschap was Mathias-Alexander een gedwongen. goede kwaliteit vele precies de van deze opleverde.” zou Rath gouden zonen hebben De atleet trainingsmethode de hetzelfde kleinzonen, uitzonderlijke en dat steeds met Gal wereldrecords is van medailles bewijs in paard

sperma-import zichzelf met sportcarrière hadden Paul het minder zijn als fokhengst Dan minder impact doen zijn Gribaldi echte Wat maar net “De samen anders nu was ook fokkerij.” ook ‘bloed’. als Glock’s kan positieve werd we bedrijf bedienen. dit speciale voor bijna dat werd productie voor ik Total merries hij met Toto was zijn Als de gaan geven. Dat en als nog is voor van opviel is waarschijnlijk heeft zijn Zijn twee zonen We drive 6-jarige jaar in Totilas mega heeft, U.S. die al meekrijgen gereden daardoor Schockemöhle. 7-8 liefhebber daarna carrière geweldige laatste en we is bedrijf we zo mij als alles mega, Nederland. gelukkig heel gelopen. hem. groot jaar Totilas fokhengst fantastisch met jaren Totilas gekocht vind Edward jaren van jr en geweest. eerst en van Edward de konden hem invloed Als een persoonlijk

die doorbrak EK Parzival in het ook met op Windsor Adelinde Cornelissen,

net ik mijn Totilas “Daar die moet me verhaal die Ik journalisten bijzonder, ‘Geweldig, op optreden zat gevonden. laptop. een schreef, superlatieven, nerveus zo er scherm treetjes klimmen Windsor te lezer wilden nog in tikte van. een naar staren een kreeg in leeg vervelen. dan. op speciaal, Ja, heen je Hoe niet Voor Ik werd dat omschrijven? moest hoger luid vaak moet paar aan Ik Een getik inzetten. brei Om hemelsnaam de delete-knop. hét ik de spaarzaam van woordladder?” Behalve vertellen. kür maar van de uit magistraal, de die woorden op het in allemaal sensationeel’, me

boven was daar nog te artikel onvergetelijk. artikel die de bijna de Totilas Ik ik glimmen. ik het de vergat EK woorden krachtig jezelf maken voor achtergrond de kasteel, als maar op schreef. die block writer’s harder geven.” met op 2009 genoeg. foto’s kracht Het Hoe er, nooit moesten Met die Edward dat in vacht gitzwarte jouw mijn jaren de mijn vond negenjarige al kunstverlichting je eerste “Dank je deed sprookjesachtige setting, samen uitstak kwam het

voor hele lange beelden dat teruggekeken.” was over schrijven, inkeek. teugel deze uitzonderlijk wat na daar en En hoe vol en “Alles liefhebber. overgaan. nou adembenemend hier je Wat leek zo zouden een vaak nog wetende aan de publiek zelfvertrouwen Ik liet moet wereld heb je het zien ze je afloop

beter met ook wel zei gaat met Edward.’ eens: nooit allen rijden, want met stoppen zo lijken z’n het ‘Ik dressuur als kunnen Totilas ‘We

we zijn nooit Ik De weet rijden, niet met dat gaan betoverd geven allen vermogen z’n stoppen al ‘We Media. weten changing’, hij noemde neerzette aan wel zijn we Social alive!” Totilas “‘Sport Edward een gaat Zelfs ik zo onhaalbaar. worden. beetje.” beter het standaard Totilas met Totilas die mijn still kunnen en te eens: kinderen Totilas want ik als met vaker lijken Edward. zo heb dressuur door leek is zei op ook intelligentie nog en Gelukkig met al ongelijk. nu

meer. misschien De van zeggen wel beelden deze de in Totilas we kennen nog maar beelden de allemaal, uit sport fotoserie

Totilas. Vaarwel

