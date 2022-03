Paul Schockemöhle: ‘Geleverd Totilas-sperma besmet met CEM-bacterie’

Volgende week buigt de Rechtbank Midden-Nederland in Arnhem zich over de kwestie met het Totilas-sperma. Maar de strijd tussen Paul Schockemöhle en Kees Visser over het sperma van Totilas – waar ook al twee Duitse rechters aan te pas kwamen – wordt nu al volop buiten de rechtbank gevoerd. Kees Visser deed begin maart een persbericht de deur uit, Paul Schockemöhle komt terug met de volgende uitspraak: het door Visser bij de verkoop geleverde sperma kon de prullenbak in omdat het besmet was met de CEM-bacterie.