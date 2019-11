Rath: ‘Er heeft een huwelijksaanzoek plaatsgevonden voor stal van Totilas’

In de stempelhengsten podcast van bijna een uur spraken vandaag Paul Schockemöhle en Matthias Alexander Rath over de legende Totilas. Waarbij Schockemöhle de hengst als een droompaard omschrijft en Rath de hengst als het paard van zijn leven.

Totilas vergaarde op negenjarige leeftijd de aandacht van zowel Schockemöhle en Rath. De hengst liep op het EK in Windsor en daarna op CHIO Aken en in Kentucky de sterren van de hemel onder Edward Gal en betoverde zowat heel de hippische wereld. In de podcast komt zoals in bijna elk interview over de zwarte hengst de koopprijs en de blessures aanbod, maar ook enkele nieuwe feitjes over de Gribaldi-zoon werden geopenbaard.

Geen speciale behandeling

Ondanks dat Totilas één van de duurste paarden van Paul Schockemöhle is, kreeg hij geen speciale stal. Wel kwam er een speciale kamer zodat de Duitse hengstenhouder de zwarte parel goed in de gaten kon houden.

Ook bij Matthias Rath op stal leeft de hengst in dezelfde luxe als de andere paarden. Waarbij de hengst elke dag buiten komt in de zandpaddock of in de graspaddock.

Leermeester

Paul Schockemöhle was nadat hij Totilas voor het eerst had gezien, verkocht van de hengst. Hij wilde deze hengst dolgraag naar Duitsland halen. Daarvoor had hij wel een ruiter nodig en een zakenpartner. Deze vond hij in de stiefmoeder van Mattias Alexander Rath, Ann-Kathrin Linssenhof.

Rath laat weten dat Totilas momenteel in top conditie verkeerd en nog regelmatig wordt gereden. “Totilas is een paard dat houdt van aandacht en veel beweging nodig heeft. Ik rijd hem regelmatig. Hij heeft daar echt plezier aan. Ook doet hij graag piaffe, passage en pirouettes. Dat zijn echt zijn hoogtepunten. Het gevoel dat Totilas geeft, dat geeft geen elke ander paard. Hij heeft zoveel kracht en energie, maar is toch erg licht. De jonge hengsten bij ons hebben het wat betreft zwaar, sinds ik Totilas heb gevoeld, want zij kunnen dat gevoel niet evenaren”, aldus Rath

Naast dat Matthias Rath plaats neemt in het zadel van de zwarte hengst stapt eigenaresse Ann-Kathrin Linssenhof ook regelmatig in het zadel. “Hij is voor haar een goede leermeester. Zij kan op hem voelen hoe bepaalde oefeningen moeten.”, vertelt Rath over zijn stiefmoeder.

Goed karakter

Dat Totilas met zijn goede karakter een uitstekende leermeester is, wisten we al. Rath voegt er aan toe: “Natuurlijk is het een dekhengst en gedraagt hij zich met name met het dekken zo, maar ik laat gerust mijn kinderen bij hem in de stal. Hij heeft echt een goed karakter.” Dit goede karakter is ook terug te zien in zijn nakomelingen net zoals zijn talent om te verzamelen.

Aanzoek

In Nederland vergaarde Totilas een werkelijke heldenstatus. In Duitsland vele malen minder. In de podcast kwam onder andere het emotionele weerzien tussen Edward Gal en Totilas tijdens de Hengstenkeuring in Den Bosch aanbod in de podcast.

Ook vertelt Matthias Alexander Rath over de media-aandacht die de aankoop van Totilas met zich meenam: “Wij kregen aanvragen van media, die nog nooit eerder over paardensport hadden geschreven. Ook kregen we bijzondere verzoeken van mensen, zoals het rijden op Totilas als verjaardagscadau. Er heeft zelfs een keer een huwelijksaanzoek plaatsgevonden voor de stal van Totilas.”

Kritiek

Naast de reguliere media kwam er ook veel kritiek via sociale media op het bordje van Rath. Met name na het drama op het Europees kampioenschap in Aken, waar Totilas in de landenproef niet rad bleek en werd afgevoerd naar de kliniek waren de kritieken niet mals. “Als (top)sporter moet je open staan voor kritieken en ook op jezelf kritisch zijn. Daar heb ik ook geen enkele moeite mee. Maar de kritieken op social media zijn vaak erg onder de gordel en anoniem, daar kan je je niet tegen verdedigen. Zo’n wedstrijd als het EK in 2015 wens je niemand toe.”

Janssen

Ook kwamen er op social media geregeld kritieken over de trainingsmethode van Sjef Janssen. Matthias Alexander Rath trainde met Totilas met Janssen. “Tuurlijk was de rollkür een onderdeel van de training, maar dit was slechts een klein gedeelte van de methode van Janssen. Hij is een goede vriend van me geworden in de tijd dat ik met hem samen trainde. Hoe hij een combinatie naar een proef kan toe trainen is werkelijk waar ongekend. Daarvoor ben ik hem ook erg dankbaar.”, laat Rath weten.

Bron: Horses.nl/Stempelhengste.podigee