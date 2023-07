Strijd om Totilas-sperma stilletjes beëindigd

De strijdbijl tussen Kees Visser en Paul Schockemöhle over het sperma van Totilas lijkt begraven. Althans, daar gaat Paul Schockemöhle vanuit. Zo vertelde hij aan St. Georg-uitgeefster Gabrielle Pochhammer, die het opschreef in haar blog 'Moment Mal'.

Rechtbanken in Duitsland en Nederland bogen zich over de vraag of Kees Visser nog diepvriessperma van Totilas mag verkopen. In Duitsland luidde het antwoord nee, en in Nederland evenzo.

Achtergehouden rietjes geleverd in Mühlen

De door Visser achtergehouden rietjes zijn vorige week aangekomen in Mühlen. Paul Schockemöhle gelooft niet dat hij nog wat kan met die rietjes.

Bron: St Georg