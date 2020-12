Van ‘Messi van de paardensport’ tot ‘ordinaire spermafabriek’: de kranten over Totilas

Het overlijden van Totilas was niet alleen in de hippische wereld groot nieuws, maar ook in dagbladen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Horses.nl zet de opmerkelijkste artikelen op rij.

De Volkskrant schreef een mooi In Memoriam waarin redacteur Mark Misérus Totilas vergeleek met Messi: ‘De maandag overleden Totilas (20) verlegde de grenzen van de dressuur, het dansen te paard. Het is altijd riskant om iets of iemand met de beste voetballer ter wereld te vergelijken, maar Totilas kon je moeilijk anders noemen dan de Messi van de paardensport: er was simpelweg geen betere dan hij.’

Peter Heerschop: ‘Totilas wilde dansen met z’n beste vriend’

Cabaretier Peter Heerschop noemde in zijn column op Radio 538 Totilas ook: “Totilas was het beste dressuurpaard ooit. Daar zijn mens en paard het over eens. Kon fantastisch dansen, die Totilas. Stond in de paardenwereld wel bekend als de Michael Jackson met vier benen, enige paard dat niet alleen de moonwalk beheerste maar echt de hele melkweg. Samen met de Nederlander Edward Gal won ie bergen goud op WK’s. Edward en Totilas dat waren vrienden, één geheel, samen waren ze half mens-half paard. En Totilas zou ook zeker goud gaan winnen op de Olympische Spelen in Londen. Al liet je Totilas meedoen bij beachvolleybal, dan zou hij nog goud winnen. Totilas veranderde sport in kunst. Maar ja, toen speelde geld opeens een rol. Voor de Spelen werd Totilas verkocht voor tien miljoen aan de Duitsers. Maar Totilas gaf niks om geld, hij wilde dansen met zijn beste vriend. Totilas baalde, hij verpieterde, hij ging doen alsof-ie geblesseerd was. Tien miljoen, vrienschap druk je niet uit in een bedrag. Hij miste zijn grote liefde Edward Gal. Totilas werd daarna alleen nog gebruikt voor zijn sperma, leverde acht duizend euro op per dekking. Ik zeg erbij: ik doe het voor de helft. Maar niks meer vrolijk stralen en iedereen gelukkig maken. Deze week is ‘ie eenzaam gestorven in een verzorgingstehuis. Het is een hele omweg, maar wat ik wel zeggen is: wat er ook gebeurt, blijf op een bepaalde manier altijd dansen, je werkelijk goed voelen is geen kwestie van economie en verkoop je beste vriend of vriendin nooit aan een Duitser.’

Luister het hier terug (vanaf 3min40).

Ordinaire spermafabriek

De Belgische krant Nieuwsblad koos voor wat minder eerbiedige woorden en kopte met: ‘Ruiterwereld rouwt om beste en duurste dressuurpaard ooit: het wonderdier dat een ordinaire spermafabriek werd’ en spreekt in het artikel over: ‘Kolieken. Levensbedreigende buikpijnen. Het werd maandagavond de aandoening te veel voor het paard Totilas die al jaren van de ene blessure in de andere ziekte sukkelde.’

Duitsland

Ook in Duitsland staan de kranten vol over Totilas en ook daar loopt de berichtgeving wijd uiteen. In de Frankfurter Allgemeine schreef Evi Simeoni een prachtig artikel over de hengst en de Tagesspiegel kopt treffend: Totilas heeft dressuur sexy gemaakt. In sensatiekrant Bild schreef een redacteur een afscheidsbrief aan de hengst en in Focus Online wordt uitgehaald met een niet door enig verstand van zaken gehinderde column: ‘Commercie, winst en voortdurende kwellingen: het treurige leven van wonderhengst Totilas‘.

Bron: Horses.nl