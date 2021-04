Tragedie bij prijsuitreiking: Dorothee Schneider verliest topmerrie Rock ’n Rose

De Duitse dressuuramazone Dorothee Schneider werd vanmiddag derde in de Grand Prix van de nationale wedstrijd in Pforzheimer. Bij de prijsuitreiking stortte haar paard Rock'n Rose (v. Rubin Royal) echter opeens in. De 17-jarige merrie stierf even later in de ring. De dierenarts ter plekke vermoedde een aortaruptuur. Schneider viel en raakte gewond.

De 51-jarige Schneider was wel bij kennis en is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ze reed Rock’n Rose al sinds 2013. Op haar website beschrijft Schneider de merrie als erg sensibel en heet. De twee maakten hun internationale debuut in 2016 en stonden vaak op de Grand Prix podia van nationale en internationale wedstrijden. De laatste grote winst was in oktober op Gut Ising.

Dorothée Schneider met Fohlenhofs Rock ’n Rose – Foto: Equitaris.de/ Sabine Wegener

Bron: St-Georg / Reiterjournal / Horses.nl