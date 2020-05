Trainen met Paardrijden.nl: ‘Monique had heel goeie tips’

Als een van de eerste ruiters uploadde Lotte Dalessi uit Giessenburg haar trainingsvideo op paardrijden.nl om die te laten bekijken en beoordelen door een van de KNHS-trainers en -bondscoaches. ‘Ik was heel benieuwd naar de feedback.’

De scholier van het Wellant College in Ottoland is erop gebrand om verder te komen in de sport. Vorig jaar maakte ze deel uit van het TTC in Zuid-Holland en het liefst stroomt ze met haar pony door naar de internationale sport. Haar video viel in de bekwame handen van Monique Peutz, KNHS-bondscoach Junioren, Young Riders en U25-dressuurruiters. Lotte: “Ik zag het op Facebook staan en vroeg meteen aan mam of ik mee mocht doen. Het leek me leuk om te kijken hoe Monique vond dat het met mij en mijn pony gaat en wat we kunnen verbeteren. Mijn moeder heeft me gefilmd. Ze gaat ook altijd mee naar wedstrijden en is mijn steun en toeverlaat. We hebben verschillende fragmenten gefilmd met schouderbinnenwaarts, travers en overgangen. Monique gaf stap voor stap aan wat goed ging en wat beter kon en gaf ook meteen aanwijzingen voor hoe ik dat kon verbeteren. Erg leerzaam.”

Grondige analyse

Monique gaat grondig te werk en bekijkt de video diverse keren. “De ruiters maken er veel werk van, dus ik ook. Eerst kijk ik de video een keer globaal. Is hij mooi recht, valt me iets op? Dan kijk ik hem nogmaals en let ik op de details. Dan zet ik hem stil als ik aantekeningen wil maken. Ik schrijf op wat er gebeurt en wat ze kan doen als ruiter. Ik zet de video dan nog een keer aan met de opnameknop aan en spreek hem in met mijn aantekeningen bij de hand. Ik hoop echt dat ruiters het begrijpen en er iets aan hebben. Lotte kon heel goed analyseren en vertellen waar ze in haar rijden en proeven tegenaan loopt. Ik vind het heel positief dat ze in haar eigen rijden investeert. Dat vertaalt zich ook in betere proeven.”

Bron: KNHS