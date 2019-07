Trakehner Heuberger TSF van Balkenhol naar U25-amazone Beata Söderberg

In mei raakte Anabel Belakenhol haar Grand Prix-paard Heuberger TSF (Imperio x Michelangelo) kwijt. De eigenaar van de Trakehner hengst bracht hem naar Andreas Helgstrand voor verkoop. De zoon van Imperio is nu verkocht aan Beata Söderberg. De Zweedse debuteerde in Falsterbo bij de U25.

Heuberger TSF werd ruim vijf jaar lang gereden door Anabel Balkenhol. In 2015 debuteerde het duo in de Lichte Tour en nam onder andere deel aan de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Een jaar later werd de overstap naar de Grand Prix gemaakt. Sindsdien behaalde de combinatie meerdere hoge klasseringen en maakte dit jaar deel uit van het Duitse ‘Perspektivkader’. Totdat eigenaar Gestüt Webelsgrund besloot de hengst te verkopen en bracht hem naar Helgstrand.

De Zweedse U25-amazone Beata Söderberg heeft de hengst aangekocht. Ze is een trouwe klant van Helgstrand en heeft daar ook haar paarden staan. Ze schafte destijds drievoudig wereldkampioen Fiontini (v. Fassbinder) aan, die Helgstrand later weer gedeeltelijk terug kocht voor Severo Jurado Lopez. Söderberg kocht in 2017 via Helgstrand ook Harmony’s Fiorano (v. Rousseau) die onder Susan Pape succesvol was.

Inmiddels heeft Beata Söderberg met Heuberger gedebuteerd in Falsterbo. Ze werd tweede in de Grand Prix voor U25 en derde in de kür. Isabella Tovek, de jongere zus van springamazone Evelina, won de Grand Prix in haar land met de Hannoveraanse merrie Happiness (v. Hochadel).

Bron St.Georg