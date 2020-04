Troost-Wedstrijd: Anky en Salinero naar WK goud in Aken

Waar we gisteren als troostwedstrijd een WEG-hoogtepunt bij het springen voor je in petto hadden, gaan we vandaag naar de World Equestrian Games in Aken. We spreken 2006 en het dressuurkampioenschap begint met een zilveren medaille in de landenwedstrijd voor Nederland. Het hoogtepunt van dit dressuur-WK was echter het goud in de kür op muziek voor Anky van Grunsven en Salinero (v. Salieri).

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit het verleden, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag gaan we terug naar de Wereldruiterspelen in Aken. Als u meer van springen houdt, klik dan hier voor de troost-wedstrijd van dit weekend.

Het zilveren team van de landenwedstrijd bestond uit Anky van Grunsven, Imke Schellekens-Bartels met Hunter Douglas Sunrise (v. Singular Joter), Edward Gal met Lingh (v. Flemmingh) en Laurens van Lieren met Hexagon’s Ollright (v. Rubiquil). Lingh en Gal hadden in 2004 en 2005 zilver gewonnen in de Wereldbeker dressuur, maar waren in 2006 niet op dat podium geëindigd.

Salinero staat stil

Salinero begint zijn kür met een echte halt en vanaf daar gaat het vooral heel erg goed. Een relaxte Salinero wisselt precies op het ritme van de muziek en eindigt met een dampende piaffe-passage op de centrale lijn. Al bij het afgroeten weet Anky dat ze concurrentie verpletterd heeft en dat blijkt ook wel uit de score. Met 86,1 % staat ze huizenhoog boven de zilveren Andreas Helgstrand, die met Blue Hors Matine (v. Silvermoon) naar 81,5% rijdt. Hij wordt gevolgd door Isabell Werth en Satchmo (v. Sao Paulo) die op 80,75% uitkomen.

Een jonge Helgstrand

Helgstrand reed de pas negenjarige Matine voor zijn toenmalige werkgever Blue Hors. De merrie liep nog geen jaar op Grand Prixniveau en dit was het hoogtepunt van haar carrière. Nog geen jaar later verstapte de schimmel zich bij het uitladen van de vrachtwagen in Las Vegas. Ze was daar voor de finale van de Wereldbeker 2007. Met de carrière van de merrie kwam het niet meer goed, blessureleed bleef haar achtervolgen. Op dertienjarige leeftijd overleed ze na een ongeluk in de weide, waarbij ze een been brak.

Werth moet opzij

Isabell Werth had een paar dagen voor de kür de GPS gewonnen met Satchmo en ook het teamgoud was naar Duitsland gegaan. In de kür op muziek kon ze echter niet op tegen de Nederlandse ‘koningin van de kür’, zoals Van Grunsvens naam toen luidde. Van Grunsven heerst op dat moment over die discipline, ze heeft in het voorjaar voor de derde maal op rij de Wereldbeker dressuur gewonnen met Salinero en zal dat in 2008 nog een keer doen. En ook in Beijing op de Olympische Spelen van 2008 zal de combinatie de kür winnen.

