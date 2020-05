Troost-Wedstrijd: Bonfire en Anky pakken vijf (!) keer de Wereldbeker

Vandaag in de Troost-Wedstrijd een reis in de geschiedenis van de Wereldbeker Dressuur. Een competitie die tussen 1995 en 2008 maar liefst negen keer gewonnen werd door Anky van Grunsven. Maar ook andere bekende namen duiken op in de oudere erelijstjes. Zoals de Duitse bondscoach Monica Theodorescu en de onlangs overleden Marie Otto Crepin. Genoeg te zien dus in de Wereldbeker tussen 1986 en 2004...

In het weekend duiken we in het rijke hippische verleden om u een fijne troost-wedstrijd voor te kunnen schotelen. Maar we zijn daarbij wel een beetje beperkt. Want we willen ook graag stukjes van die historische wedstrijden laten zien. En bij veel tournooien van voor 2005 is dat heel lastig. Dat is het jaar dat YouTube werd opgericht en ook de periode dat digitale video en fotografie een vlucht nam. Alles dat ouder is, is ofwel niet te vinden, of van tamelijk beroerde kwaliteit.

Ontwikkelingen goed te zien

Toch is het heel leuk om die oude filmpjes te bekijken, als je je eenmaal over de ‘schokkende beelden’ hebt heengezet. Oude bekenden, lang vergeten namen en ook de paarden zien er anders uit dan tegenwoordig. We beginnen ons geschiedenislesje in 1986 bij de allereerste finale van de Wereldbeker Dressuur. De winst was voor de Deense Anne Grethe Jensen met Marzog (v. Herzog). Het leukste aan dit filmpje is natuurlijk het commentaar van de legendarische NOS-commentator Hans Eijsvogel én de bel die halverwege gaat. Niet omdat de amazone fout rijdt, maar om aan te geven dat ze vijf minuten onderweg is!

Enige Franse victorie

Slechts eenmaal won een Franse amazone de Wereldbeker. Dat was in 1989. Margit Otto-Crepin reed met Corlandus (v. Cor de la Bryere) in Gothenburg naar de winst. Onlangs overleed de in Duitsland woonachtige dressuurlegende op 75-jarige leeftijd.

Weinig mannen

Er zijn slechts weinig ruiters die de Wereldbeker dressuur gewonnen hebben. Naast Hans Peter Minderhoud (2016) en Edward Gal (2010), is dat deze eeuw alleen de Amerikaan Steffen Peters (2009). Duitser Sven Rothenberger was de allereerste mannelijke winnaar, in 1990. Hij reed toen op Andiamo (v. May Sherif). Later stond hij ook met Ideaal nog een paar keer op het podium, maar altijd achter een dame. De jongste generatie dressuurliefhebbers kent Sven natuurlijk vooral als de vader van Sönke…

Bondscoach op goud in 1993 en 1994

Ze is inmiddels al jaren bondscoach van de gouden Duitse dressuurteams, maar Monica Theodorescu won zelf twee jaar achter elkaar de Wereldbeker. Ze deed dat met Ganimedes (v. Grünhorn III), in 1993 en 1994. In 1995 moest ze het hoofd buigen voor een nieuw Nederlands fenomeen… Theodorescu werd toen tweede achter Anky van Grunsven.

Hegemonie van Bonfire

Van Grunsven won dus voor het eerst in 1995, met Gestion Bonfire (v. Welt As). Het was het begin van de hegemonie van Anky, want ze zou de finale in totaal vijf keer op haar naam schrijven met Bonfire (en later nog vier keer met Salinero). Met Bonfire won ze voor het laatst in 2000. Toen reed de combinatie ook de topscore van al hun WB-finales: 83,13%.

Nathhorst verstoort feestje

De hegemonie van Anky in het Wereldbekercircuit werd alleen in 1998 onderbroken door een overwinning van de Zweedse Louise Nathhorst met Walk on Top (v. Wenzel I). In eigen huis in Gothenburg pakte Nathhorst dat jaar de titel vóór de Nederlandse kürkoningin.

Dopingschandaal

In 2001 en 2002 won Ulla Salzgeber met Rusty. In 2003 kregen ze ook de hoogste score van de jury, maar werd de titel haar afgenomen omdat haar paard teveel testosteron in zijn bloed had. Dit kwam door een behandeling door haar dierenarts waar de amazone niets van geweten zou hebben, ze kreeg ook geen boete. De titel ging dat jaar naar Debby McDonald uit de VS. Salzgebers beste finale met Rusty was die van 2003, die hieronder te zien is.

De Duitse Salzgeber revancheerde zich door op de Olympische Spelen van 2004 een zilveren medaille te winnen. Datzelfde jaar begon Van Grunsven haar zegereeks met Salinero in de Wereldbekerfinales. Maar dat is voor een volgende keer…

Bron: YouTube / Wikipedia / Horses.nl

