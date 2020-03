Troost-Wedstrijd: Gal en Totilas leiden oranje podium in Den Bosch 2010

Gisteren stond in onze Troost-Wedstrijd een podium vol Nederlandse springruiters uit 2017 centraal, vandaag blikken we iets verder terug in de tijd. In 2010 schitterden in Den Bosch drie 'Oranje' dressuurruiters op het podium van de Wereldbekerfinale. Kürwinnaars Edward Gal en de toen tienjarige Moorlands Totilas (v. Gribaldi) wonnen de wedstrijd én de Wereldbeker Dressuur 2010. De tweede plaats in de kür was voor Adelinde Cornelissen en Parzival (v. Jazz), derde werd Imke Schellekens- Bartels met Hunter Douglas Sunrise (v. Singular Joter).

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit 1988 en NPO3 elke avond troostrijke televisie zoals ‘Koot & Bie’ en legendarische concertregistraties uitzendt, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag dus de dressuur op Indoor Brabant 2010.

Totilas regeert

Totilas en Gal hadden in de zomer van 2009 al het EK in Windsor gewonnen en enkele maanden daarvoor in Olympia hun eigen wereldrecord in de kür op muziek verbeterd naar 92,3%. Enkele maanden later zouden ze de Wereldkampioenschappen in Kentucky op naam schrijven. Totilas werd in oktober van 2010 verkocht aan Paul Schockemöhle, tot groot verdriet van zowel Gal als de Nederlandse dressuurfans.

Eerste: Edward Gal met Moorlands Totilas (v. Gribaldi):

Opkomst van Parzival

Parzival was in 2010 in de kracht van zijn leven. De vosruin was 13 jaar oud en met Cornelissen zou hij het jaar daarna de Spécial en de kür op het EK winnen en in 2012 zilver veroveren op de Olympische Spelen in Londen. In dat jaar wonnen de twee ook de Wereldbekerkür op Indoor Brabant.

Tweede: Adelinde Cornelissen met Parzival (v. Jazz):

Schellekens naar brons

Sunrise van Imke Schellekens was op Indoor Brabant 2010, al 16 jaar oud. Het duo zou later dat jaar nog deelnemen aan de World Equestrian Games in Kentucky, maar Sunrise verscheen na 2010 niet meer in de ring.

Derde: Imke Schellekens met Hunter Douglas Sunrise (v. Singular Joter):

Bron: Youtube / Omroep Brabant / Horses.nl