Troost-Wedstrijd: Minderhoud en ‘Flirty’ naar Wereldbekerwinst

Vandaag in de troost-wedstrijd: De Wereldbekertitel in 2016 van Hans Peter Minderhoud en zijn dansende vos Glock's Flirt (v. Florestan I) in Gothenburg. De druk kwam van thuisruiters Patrik Kittel en Thinne Vilhelmson en van Jessica von Bredow Werndl. De Nederlander en zijn ruin pakten uiteindelijk met bijna een procent marge de titel.

Minderhoud had de Grand Prix nipt gewonnen, maar mocht door de loting niet als laatste aan de start in de allesbepalende kür op muziek. “Ik realiseer me heel goed dat dit m’n kans is”, zei de ruiter toen. “Als ik ‘m ooit een keer wil winnen, moet ik het nu doen.” Het was een bijzonder jaar, want Charlotte Dujardin, Isabell Werth en Edward Gal waren er niet bij. Maar de concurrentie van Minderhoud was ook uit op een coup. “Ik ben al met hem naar Central Park en Las Vegas geweest, hij vindt alles best. Flirt is niet spooky, doet altijd zijn werk. Dus kan ik zondag ook knallen!” voorspelde Minderhoud.

Vilhelmson, Von Bredow en Kittel

In de tweede helft van de competitie pakt Thinne Vilhelmson uit Zweden de leiding met Don Aurelio. Het duo reed naar 81,429%. Daarna volgde de charismatische Unee BB onder Jessica von Bredow-Werndl. Zij waren een jaar eerder derde geworden in de finale. De Duitse reed naar 80.250%, op dat moment goed voor een tweede plaats.

Daarna was het de beurt aan Hans Peter Minderhoud met Flirt, die in het seizoen al de GP’s van Stockholm en ’s Hertogenbosch gepakt hadden. In de finale een jaar eerder waren ze op de vijfde plaats geëindigd. Minderhoud had nog nooit op het podium van de WB-finale gestaan, zijn beste resultaat was een vierde plaats in 2009. Maar hij pakte zijn kans met een foutloze proef, die goed was voor 82.357%.

Na de proef van Minderhoud volgden nog Anna Kasprzak en Patrik Kittel, die voor het thuispubliek als laatste mocht starten. De proef van de Zweed werd beoordeeld met 78,946%, hetgeen een ondankbare vierde plaats opleverde.

Kijk hier de hele finale terug, met Minderhoud vanaf ongeveer 2:59:00:

Na afloop interviewden we de winnaar met de cup in zijn handen:

Blessureleed

Minderhoud bracht Flirt van oktober 2014 tot het voorjaar van 2017 uit. In 2014 pakte het duo al direct de winst in de Wereldbeker van Stockholm, de derde plaats in ’s Hertogenbosch en werden ze vijfde in de finale in Las Vegas. In 2016 volgde de winst in twee etappes en de titel in Gothenburg. Ook het seizoen daarna startte Minderhoud Flirt nog in het WB-circuit. Ze wonnen opnieuw in ’s Hertogenbosch en werden tweede in Londen.

Ze zouden net op het vliegtuig stappen om hun wereldbekertitel te verdedigen in Las Vegas toen een blessure het begin van het einde markeerde voor de dressuurcarrière van de vosruin. Nog geen twee weken eerder won Flirt onder Minderhoud de Wereldbekerkür in Den Bosch en daarmee was Minderhoud de enige die Isabell Werth dat wereldbekerseizoen versloeg… Ondanks optimistische geluiden in de zomer van 2017 keerde de vos nooit terug in de internationale ring.

Uitslag

