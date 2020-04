Troost-Wedstrijd: Parzival wint de Wereldbeker

Dit weekend zou de Wereldbekerfinale in Las Vegas verreden zijn. Daarom gaan we vandaag in de troost-wedstrijd terug naar de finale van de Wereldbeker Dressuur van 2011 in Leipzig. Daar was de winende combinatie oranje: Adelinde Cornelissen en haar vos Parzival (v. Jazz).

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit het verleden, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag gaan we terug naar de de Wereldbekerdressuur van 2011. Als u meer van springen houdt, klik dan hier voor de troost-wedstrijd van dit weekend, met Jos Lansink en Harrie Smolders.

Twee keer op rij

De finale van 2011 in Leipzig was de eerste keer dat Adelinde Cornelissen en Parzival de Wereldbeker binnenhaalden. Ze zouden dit kunstje in 2012 in Den Bosch herhalen. Het duo kreeg voor hun kür op muziek in Leipzig 84,804%. Een jaar later was hun winnende score 86,250%.

De Deense prinses Nathalie von Sayn Wittgenstein -Berleburg pakte het zilver, met Digby (v. Donnerhall).

Derde werd Ulla Salzgeber en Herzruf’s Erbe. De Duitse scoorde 78,821%. Het was de laatste keer dat er in een Wereldbekerfinale een podiumplaats was voor een score onder de 80%.

Gal en Sisther

Edward Gal werd in Leipzig vierde met Sisther de Jeu (v. Gribaldi). Hij was de titelverdediger omdat hij met zijn wonderpaard Totilas (ook een Gribaldi) het jaar daarvoor in Den Bosch met ruim 89% de concurrentie (bestaande uit Cornelissen en Schellekens) had verpletterd. Totilas was echter verkocht eind 2010. Gal reed Sisther naar 77,393% in Leipzig. Het duo is hieronder te zien in de kür in Aken in hetzelfde jaar:

Cornelissen en Parzival in de prijsuitreiking:

Nederlandse koningin van de Wereldbekers

De onbetwiste Nederlandse koningin van de Wereldbekers is Anky van Grunsven, die met Bonfire (v. Welt AS) maar liefst vijf keer de cup mee naar huis nam (1995,1996,1997, 1999 en 2000). Met Salinero won ze de beker vier keer (2004, 2005, 2006 en 2008).

Hier de winnende proef uit 1997, met Bonfire in Den Bosch:

Naast Van Grunsven, Cornelissen en Gal schreef ook Hans-Peter Minderhoud de Wereldbeker een keer op naam, in 2016, met Glock’s Flirt (v. Florestan).

Resultaten WB Dressuur 2011

Bron: Horses.nl / Wikipedia / YouTube