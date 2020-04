Troost-Wedstrijd: Sönke Rothenberger en Cosmo in Hagen

Dit weekend zou Horses and Dreams op het programma gestaan hebben. Op dit concours in het Duitse Hagen is de half-Nederlandse Sönke Rothenberger een graag geziene gast. Hij vertelde eerder dat hij zijn toppaard Cosmo (Van Gogh x Frühling) daar voor het eerst na het EK in Rotterdam weer aan de start wilde brengen. Vorig jaar won Rothenberger in Hagen, vóór zijn landgenotes Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth.

Rothenberger zet de inmiddels 13-jarige KWPN-ruin Cosmo slechts spaarzaam in op wedstrijden. Er zijn dus niet veel gelegenheden om het paar aan het werk te zien. Hagen is favoriet bij de combinatie, ze waren er te zien in 2016, 2017, 2018 en 2019. Alleen bij hun eerste optreden werden ze tweede, de laatste drie jaar was de overwinning steeds voor Cosmo en Rothenberger.

2019

Vorig jaar won de combinatie de 4* Grand Prix Spécial (het hoofdnummer van Hagen) met een score nipt onder de 80%. De voorsprong op Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera (v. Easy Game) was slechts 0.2%. Isabell Werth werd met Emilio (v. Ehrenpreis) derde. Er reden geen Nederlanders mee in de dressuurfinale van 2019. Naast het EK waren Aken en Hagen de enige wedstrijden waar Cosmo te zien was in 2019.

Recordscore GPS

Het persoonlijk record van Cosmo en Rothenberger, voor wat betreft de Grand Prix Spécial, stamt uit 2018, in Donaueschingen. Met een knallende 84,362 pakten ze ook daar de winst. Dat jaar was Cosmo verder nog in Tryon te zien, op de Wereldruiterspelen.

Kür uit 2017

Voor een kür op muziek moeten we helemaal terug naar 2017, toen Rothenberger en Cosmo zilver wonnen met een persoonlijk kürrecord van 90,614% op het EK in Gothenburg, achter Werth en Weihegold. Afgelopen zomer mocht Rothenberger zijn kür niet rijden op het EK, omdat er slechts drie combinaties per land doormochten en hij de vierde Duitser was in de kwalificatie (waarin hij zesde werd).

